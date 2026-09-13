Posible alineación del Feyenoord: la variante exitosa parte con ventaja

El Feyenoord busca ante el PEC Zwolle revancha por la derrota por 5-1 contra el FC Barcelona en la Liga de Campeones. Luciano Valente parece adelantarse a la línea de ataque, según pronostica Voetbalzone. El PEC - Feyenoord comienza el domingo a las 16:45 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Tjark Ernst empezará bajo palos en Zwolle pese a un duelo complicado en Barcelona. Givairo Read (derecha) y Mika Mármol (izquierda) serán los laterales del Feyenoord. Jeremiah St. Juste y Tsuyoshi Watanabe forman el eje de la defensa del conjunto de Róterdam.

Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël volverán a tener un puesto en el centro del campo. Oussama Targhalline entró desde el banquillo contra el Barcelona y Giovanni van Bronckhorst quedó satisfecho con su actuación. “Queríamos cambiar algo en la segunda parte en cuanto a la presión, especialmente con Valente en la banda para entrar más en juego. Oussama lo hizo bien, lo que te permitía ejercer algo más de presión hacia adelante. Esa es una de las fortalezas de Targhalline”, dijo el entrenador el viernes en un acto de prensa.

Anis Hadj Moussa ocupará el carril derecho del ataque, con Luciano Valente actuando desde la izquierda. Nacho Ferri, al que le anularon un gol contra el Barcelona por fuera de juego, será la referencia ofensiva del Feyenoord en Zwolle.

El Feyenoord ganó la semana pasada por 1-3 en su visita al NEC. El PEC sumó un meritorio punto ante el Sparta Rotterdam (2-2) y es un equipo de mitad de tabla en la Vriendenloterij Eredivisie.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.