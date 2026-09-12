Posible alineación del Feyenoord: la variante exitosa gana enteros

El Feyenoord busca ante el PEC Zwolle revancha por la derrota por 5-1 contra el FC Barcelona en la Champions League. Luciano Valente apunta a adelantar su posición hasta la línea de ataque, según pronostica Voetbalzone. El PEC - Feyenoord arranca el domingo a las 16:45 y podrá verse en directo en ESPN 2.

Tjark Ernst empezará bajo palos en Zwolle pese a un partido complicado en Barcelona. Givairo Read (derecha) y Mika Mármol (izquierda) serán los laterales del Feyenoord. Jeremiah St. Juste y Tsuyoshi Watanabe formarán el eje de la defensa del conjunto de Róterdam.

Charles Vanhoutte y Gjivai Zechiël volverán a tener un puesto en el once en el centro del campo. Oussama Targhalline entró como suplente contra el Barcelona, y Giovanni van Bronckhorst quedó satisfecho con su actuación. «Queríamos cambiar algo en la segunda parte en cuanto a la presión, en particular con Valente en la banda para meternos más en el juego. Oussama lo interpretó bien, lo que te permitió presionar un poco más arriba. Esa es una virtud de Targhalline», dijo el entrenador el viernes en una comparecencia ante la prensa.

Anis Hadj Moussa ocupará el flanco derecho del ataque, con Luciano Valente actuando desde la izquierda. Nacho Ferri, al que le anularon un gol contra el Barcelona por fuera de juego, será la referencia ofensiva del Feyenoord en Zwolle.

El Feyenoord ganó la semana pasada en su visita al NEC por 1-3. El PEC sumó un meritorio punto ante el Sparta Rotterdam (2-2) y es un equipo de mitad de tabla en la Eredivisie patrocinada por Vriendenloterij.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.