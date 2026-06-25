Posible alineación de la selección holandesa: Ronald Koeman introduce un cambio

La selección holandesa cerrará la fase de grupos del Grupo F del Mundial en la noche del jueves al viernes, a la 01:00, frente a Túnez. Ronald Koeman podría realizar un cambio en su alineación titular. El partido Holanda - Túnez se retransmitirá en directo por NPO 1.

Bart Verbruggen defenderá la portería en Kansas City. La defensa la formarán Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven (de derecha a izquierda).

Koeman mantiene intacto el centro del campo: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch, brillantes ante Suecia (5-1), vuelven a tener su oportunidad.

Crysencio Summerville entra por Donyell Malen en la derecha. Brian Brobbey, autor de dos goles, sigue como segundo punta. Cody Gakpo, también con doblete, actuará en la izquierda.

Holanda lidera con 4 puntos y 7 goles a favor; Japón, segundo con 4 puntos y 6 goles, podría superarlo si gana por más margen que la Orange ante Túnez. Una derrota holandesa y un triunfo sueco dejaría a los de Koeman terceros.

Alineación probable de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo.