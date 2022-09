Portugal vs. Selección España en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido de la Nations League 2022-2023

El madrileño mete a España en la Final Four con un gol en el '88, asistido por Nico Williams; los cambios de Luis Enrique mejoraron a La Roja.

Álvaro Morata y su daga silencian Braga, donde España ha logrado el pase a la Final Four de la UEFA Nations League. El delantero madrileño del Atlético mete a La Roja en la siguiente fase del torneo continental con un gol en el '88, asistido por Nico Williams; los cambios de Luis Enrique mejoraron al equipo y fueron fundamentales para el triunfo en tierras lusas.

El seleccionado español, de menos a más hoy, consiguió su boleto a la siguiente fase gracias a un gol de Morata al 88', cuando el encuentro agonizaba y cuando mejor se veía La Roja sobre el campo. La entrada de Nico Williams, autor de la asistencia para Morata, resultó ser clave para los de Luis Enrique, dando otro aire al ataque. Unai Simón, protagonista hoy con cuatro paradas. Portugal bajo la intensidad en la segunda parte y acabó pagándolo muy caro.

España vuelve a clasificarse a la Final Four de la competición, tras haber llegado hasta la final en la edición pasada, donde cayó ante Francia. La Roja acompañará a Italia, Países Bajos y Croacia en la siguiente fase en junio de 2023. España cierra la fase de grupos de la Liga de las Naciones con tres victorias, dos empates y una sola derrota, ante Suiza, siendo el equipo de los cuatro clasificados que menos goles encajó (5).

"Era una final. No hemos perdido la cara en ningún momento del partido. Hay que llevarlo al final, cansarles y esperar nuestro momento. Hemos tenido una y para dentro".

"Sabía que el partido se iba a decidir en los últimos 20 minutos. La gente que ha entrado ha empezado a combinar más y contra un gran equipo hemos ganado".

"No vamos a ganar fácil. Ganando o perdiendo nos jugábamos el pase. hemos demostrado paciencia y sólo hay que ver donde se está llegando".

"Hay mucha igualdad y cosas que podemos mejorar. Le he visto al equipo madurez y contento porque le da experiencia".

"¿Nico Williams? Le da pegada al equipo y el desparpajo lo necesitábamos".

ÁLVARO MORATA, EN TVE:

“Un partido difícil porque hay que ver los jugadores de Portugal. Me quedo con la actitud del equipo. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo. Williams ha sido clave, en su segundo partido. Si perdíamos tenía que ser dejándolo todo en el campo y así ha sido. Cuando tenemos que dar la talla en partidos grandes la damos y así ha sido”.

"Ya tendremos tiempo de empezar en lo que viene y quien esté en el Mundial. En dos competiciones hemos estado ahí por detalles en Eurocopa y Nations League. Hay que preparar el futuro de la mejor forma y disfrutar"

"Presión no. Esta mañana estaba un poco nervioso y me he calmado al ver tranquilos a mis compañeros. Somos un buen grupo y nos lo merecemos"

90' + 6' ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡ESPAÑA SE CLASIFICA!



90' + 6' Amarilla para João Félix.



90' + 5' ¡Centro a las manos de Unai! Agoniza el encuentro.

90' + 4' ¡Poco más de un minuto para el final!

90' + 3' Le está pasando factura a Portugal el haber bajado el ritmo en la segunda parte. Ahora va a la desesperada el seleccionado luso.

90' + 1' Se han añadido cinco minutos.

90' ¡¡OTRA VEZ UNAI SIMÓN!! ¡Volea de Cristiano en el área que detiene el portero con la rodilla!

90' ¡¡Vaya momento para marcar el 1-0!! ¡España se está metiendo en la Final Four de la mano de Morata!



88' ¡¡¡GOOOOOOOOL DE ESPAÑA!!! ¡GOOOL DE ÁLVARO MORATA! ¡Centro pasado que baja Nico Williams de cabeza sobre el segundo palo para asistir a Morata, que a bocajarro mete el gol que por ahora significa la clasificación! ¡Portugal 0-1 ESPAÑA!

86' Mucho mejor la imagen que está dejando España en esta segunda parte, a pesar de no haber marcado hasta ahora.

85' Córner para España tras otra escapada de Nico por derecha.

84' ¡Disparo de media distancia de Nico Williams que detiene Costa sin problemas!

83' Tarjeta amarilla para Nuno Mendes.

83' ¡Ya van quedando menos de 10 minutos en el Municipal de Braga! Por ahora, Portugal estaría en la Final Four.

81' Tras rematar solo dos veces en la primera parte (cero a puerta), España acumula seis en esta segunda mitad (tres a puerta).78' Doble cambio en Portugal. Entra Rafael Leão y se marcha William Carvalho. Además sale Vitinha y abandona el campo Diogo Jota.

77' ¡¡PARADÓN DE DIOGO COSTA!! ¡Buena estirada del meta portugués para sacar un disparo de zurda de Morata desde fuera del área!

76' España busca generar peligro en el área rival con centros por bajo. Muy atentos por ahora los centrales lusos y Diogo Costa.

73' Y cambio en España. Entra Nico Williams por Ferran Torres.



73' Cambio en Portugal. Entra João Mário y se marcha Bernardo Silva.



72' ¡¡Se duerme Cristiano en el área rival!! ¡El capitán luso recibe solo ante Unai Simón pero tarda demasiado en reaccionar, lo que aprovecha Gayà para robarle el balón!

71' ¡A LAS MANOS DE DIOGO COSTA! ¡Se filtra Morata en el área, a pase de Pau Torres, pero el remate acaba en manos del portero!

70' Y ahora remata fuera de cabeza Dias, tras un córner a favor de los locales.

69' ¡¡SALVA CARVAJAL!! ¡Despeje del lateral español sobre la línea de gol para evitar el gol de Rúben Dias!

68' Presiona ahora España, que consigue que Portugal se aleje del área de Unai Simón.

66' Cabezazo de Rodri que se marcha fuera.

66' Córner para España.

65' Se mantienen calentando Asensio, Borja Iglesias y Nico Williams sobre la banda.

62' ¡Veremos cómo afectan estos cambios de Luis Enrique al rendimiento de España en esta segunda parte! Yeremi Pino se coloca por izquierda, por lo que Ferran se queda sobre la derecha.



61' Triple cambio de Luis Enrique. Entra Yeremi Pino por Sarabia, Pedri por Soler y Gavi por Koke.

59' Más intenso el partido en esta segunda parte, con más infracciones y más duelos individuales. Luis Enrique prepara más de un cambio.



56' ¡Disparo muy desviado de Soler, que prueba de lejos!



55' Amarilla para Carvajal por infracción sobre Diogo Jota.

55' Buen partido de Jota hasta ahora, complicando constantemente a la defensa española.

54' Vaya duelo el que han tenido hoy Ferran y Nuno Mendes.

52' ¡Buena falta en campo rival para España! El seleccionado de Luis Enrique aún no se asienta en el partido en esta segunda mitad.



48' ¡Disparo bloqueado a William Carvalho! ¡Empuja Portugal!



47' ¡¡SALVA UNAI SIMÓN!! ¡Mano a mano ante Cristiano y el portero le niega el gol con las piernas!

47' Rodri se coloca como central ahora.

46' Y en la primera acción de la segunda parte, Bernardo Silva ve la primera amarilla en Portugal.



46' Sale con un cambio Luis Enrique. Se marcha el amonestado Guillamón y entra Busquets.

45' ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡PORTUGAL 0-0 ESPAÑA!

Este empate parcial clasificaría a Portugal a la Final Four. Veremos si las cosas cambian en la segunda mitad y si Luis Enrique agita el banquillo.



¡Descanso en Braga! Portugal y España no consiguen pasar del empate tras unos primeros 45 minutos bastante igualados. España ha tenido la posesión del balón, pero no ha conseguido transformar eso en peligro ofensivo. Por otro lado, Portugal, que busca recuperar y salir rápido, tuvo un par de ocasiones claras para anotar el 1-0. Unai Simón salvó un peligroso remate de Jota al 33' dentro del área.

45' + 1' ¡TERMINA LA PRIMERA PARTE! ¡EMPATE SIN GOLES!

45' Se añade solo un minuto.45' Seguimos sin remates a puerta hasta ahora por parte de España.

42' ¡¡Ferran baja un balón sobre el segundo palo que a punto estuvo de sorprender a Diogo Costa!!

41' ¡Entramos en los minutos finales de la primera parte! Seguimos sin goles en Braga.

39' ¡A punto estuvo de regalarle Nuno Mendes el balón a Morata en el área lusa!



38' ¡¡¡TREMENDA OCASIÓN DE BRUNO FERNANDES!!! ¡Remate de media distancia del '8' portugués que impacta en la cara externa de la red, llegando a engañar incluso a los aficionados presentes!



34' Portugal ha rematado ya en tres ocasiones, siendo dos de ellas a puerta. A pesar de tener menos el balón, el seleccionado luso genera mayor peligro cuando lo tiene.



33' ¡¡PARADÓN DE UNAI SIMÓN!! ¡Gran reacción del portero de España para evitar el gol de Jota, que recibe en el área, recorta ante Guillamón y saca un peligroso disparo!



31' Ve Guillamón la primera amarilla del encuentro por una falta sobre Cristiano.

30' ¡Remata Morata desde fuera del área, pero bloquea bien Dias sobre el césped!

28' ¡Cabezazo de Dias muy desviado!



28' ¡Cierre providencial de Morata para evitar el gol de Cristiano de contragolpe! Córner para los locales ahora.



27' Córner para España.



25' Portugal parece sentirse cómodo con el partido. España sigue manteniendo el control del balón, pero no encuentra profundidad, algo que ya le ocurrió a La Roja en el anterior partido ante Suiza.



23' ¡Pide penalti Cristiano! Entiende el '7' portugués que hay infracción de Unai Simón. Orsato señala córner.





22' ¡¡Jugada invalidada por falta en ataque de Portugal!! ¡Había sido una acción muy clara para los lusos en el área rival!



19' Chocan Nuno Mendes y Carvajal, por lo que Orsato detiene el juego. Partido muy activo hasta ahora del lateral izquierdo portugués.

17' Casi 87% de la posesión para España en este tramo inicial, pero aún no hemos tenido la primera ocasión de peligro del encuentro.

16' Intenta avanzar España por el lado derecho, con la presencia de Carvajal y Ferran.



13' Diogo Jota se ha quedado finalmente sobre el costado izquierdo, mientras que Cristiano ocupa la posición de 9. Bernardo, por derecha, se tira más hacia el centro del campo.



12' Portugal aguanta con bloque bajo ante una España que mueve el balón de un lado a otro, pero que no encuentra rendija.





9' ¡No consigue rematar Jota un centro raso de Nuno Mendes! Comienza a acercarse Portugal por el costado izquierdo.



8' ¡Disparo de Sarabia que bloquea un rival, tras un error en salida del seleccionado portugués!



6' La posesión es de España; Portugal no se desespera y se enfoca en cerrar espacios.

5' ¡¡Remata de volea Cristiano en el área, pero había fuera de juego previo!! ¡Buena acción defensiva por parte de La Roja, para dejar en fuera de juego a más de un futbolista rival!

3' España intenta salir con balón controlado de su campo. Portugal no asfixia con la presión pero sí junta mucho sus líneas para recuperar rápido,



2' Mucha movilidad entre Jota y Cristiano en el ataque portugués, intercambiando posiciones.



1' ¡ARRANCA EL PARTIDO! ¡YA JUEGAN PORTUGAL Y ESPAÑA!



¡Ya suenan los himnos en el Municipal de Braga!

EL OJO MORADO DE RONALDO

¿Qué le pasó en el ojo? Cristiano Ronaldo ha vivido un parón de selecciones muy accidentado en este mes de septiembre de 2022. El delantero portugués ha sufrido un duro golpe en la cara que ha provocado que acabe luciendo un ojo morado y varios rasguños en la cara y, especialmente, en la nariz. Ronaldo sufrió un duro golpe el pasado sábado 24 de septiembre en la visita de Portugal a República Checa. El delantero portugués tuvo un fuerte choque con el portero checo Thomas Vaclik en el minuto 12 del encuentro.

ALGUNOS NÚMEROS...

Portugal y España han empatado en cada uno de sus cinco últimos enfrentamientos, incluyendo en el 1-1 de la primera vuelta en esta edición de la Liga de las Naciones y el 3-3 en el pasado Mundial de Rusia. De hecho, la última victoria de cualquiera de los dos equipos fue la de Portugal en un amistoso en noviembre de 2010 por 4-0. En caso de empatar hoy, sería la mayor racha de empates en la historia de España ante un mismo rival; por ahora el récord es de cinco, registrado en dos ocasiones, ambas ante Portugal (1984-2002 y 2012-2022).



LA SELECCIÓN NO ESTÁ SOLA

CRISTIANO Y SUS GAFAS YA ESTÁN EN BRAGA

¡XI CONFIRMADO DE PORTUGAL!

Los lusos salen con Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Neves, Carvalho, Fernandes; Bernardo, Cristiano Ronaldo y Jota. Fernando Santos hace solo tres modificaciones en su once y uno de ellos es Dalot, que el otro día marcó un doblete ante República Checa. Le reemplaza Cancelo en el lateral derecho. Lo mismo por el otro costado con Nuno Mendes por Mário Rui, y luego Jota por Leão arriba.

¡XI CONFIRMADO DE ESPAÑA!

Siete cambios. Debuta Guillamón en partido oficial con España, que juega con Unai Simón, Carvajal, el propio Guillamón, Pau Torres, Gayá, Rodri, Koke, Carlos Soler, Sarabia, Ferran Torres y Morata.

Rotación masiva por parte de Luis Enrique, que no cuenta hoy ni con Eric García ni con Azpilicueta en el banquillo. Solo cuatro jugadores repiten (Unai Simón, Pau Torres, Ferran, Sarabia), mientras que Morata liderará hoy el ataque español. Titular Guillamón en el centro de la zaga junto a Pau Torres.

CON LUIS ENRIQUE, ALBA SIGUE SIENDO TOP

Jordi Alba se reivindica. El defensa, que no está teniendo minutos en el Barça, está dejando claro que se encuentra en un buen momento de forma y que sigue siendo, además de una leyenda de la selección, un titular indiscutible para Luis Enrique. Aunque en su equipo haya perdido la titularidad en beneficio de Alejando Balde o Marcos Alonso, en la selección ha quedado suficientemente claro que el rendimiento deportivo de Alba es más que notable. El lateral zurdo fue el mejor de la selección ante Suiza y además, anotó el único gol español del choque después de una gran jugada de otro jugador llamado a reivindicarse, Asensio. LEE MÁS.

LUIS ENRIQUE: "LO PLANTEAMOS COMO LOS CUARTOS DEL MUNDIAL"

"Lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final del Mundial. La afición de Portugal apoyará, nos gusta esa situación. Son 90 minutos y solo nos vale ganar, no nos sirve empatar. No especularemos. Una final es bonita, no se juegan varias finales en una carrera, y menos en la Selección. La motivación está ahí y estoy seguro que daremos la talla", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa previa al partido.

"Vine aquí pensando una cosa. Tras ver los entrenamientos pensé otra y después de Suiza, otra. Ahora, preparo el equipo para jugar una final. Y mañana sacaré un equipo para poner en los máximos apuros a Portugal. Los cambios en el once es cosa vuestra. Así veréis que ser entrenador es un poco más complicado que ser periodista. Haced de periodistas a ver qué pensáis. Seguro que no hay unanimidad", agregaba el entrenador asturiano.

EL ESTADIO DE ESTA NOCHE

LA ROJA, DE CELESTE

CADA VEZ FALTA MENOS PARA EL PARTIDO

La gran previa estadística de Goal del Portugal vs. España de la Nations League

Alineaciones del Portugal vs. España

Oficial de Portugal (1-4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Dias, Mendes; Neves, Carvalho, Fernandes; Bernardo, Ronaldo, Jota.

Oficial de España (1-4-3-3): Unai Simón, Carvajal, Guillamón, Pau Torres, Gayá, Koke, Rodri, Soler, Ferran Torres, Morata y Sarabia.