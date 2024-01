El alemán es baja para los 16avos del torneo del KO.

Sorprendió Carlo Ancelotti al decir que Toni Kroos no jugaría ante la Arandina, por los 16avos de final de la Copa del Rey. En la rueda de prensa del viernes 5 de enero, el técnico del Real Madrid confirmaba la noticia y encendía alarmas en torno al mediocampista alemán.

¿Por qué Toni Kroos no juega ante la Arandina, por la Copa del Rey? ¿Peligra su presencia en la Supercopa?

Pese a tener 34 años, Kroos es una pieza fundamental en el esquema de Ancelotti. En la actual temporada, ha disputado los 19 partidos de LaLiga EA Sports, marcando un gol y dando seis asistencias en 1.209 minutos jugados.

No se ha perdido ni un partido en la primera vuelta liguera, y ha estado en cinco de los seis encuentros de la fase de grupos de la Champions League (fue suplente y no entró ante el Braga en Portugal), pero no será de la partida en el debut de la Copa 2023-24.

"Los únicos que no viajan son Kroos, que tiene unos problemas, Tchouameni y Vinicius, que debe terminar su recuperación. Los demás viajan", dijo Ancelotti en sala de prensa.

Esos problemas de los que hablaba Ancelotti son físicos. "Toni estará en Arabia, es un pequeño problema en el tobillo", diría en una respuesta posterior, confirmando que Kroos estará en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, duelo que se disputa el próximo 10 de enero en Arabia.