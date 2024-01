¿Por qué Toni Kroos es suplente en el derbi ante el Atlético de Madrid, por la Supercopa de España 2024?

El alemán va al banquillo para las semifinales de la Supercopa de España.

Luego de haber sido baja del partido contra Arandina por los 16avos de final de Copa del Rey por lesión, Toni Kroos sorprendió al no ser parte de la alineación titular del partido de este miércoles contra Atlético de Madrid por las semifinales de Supercopa de España en Arabia Saudita.

¿Por qué Toni Kroos va al banquillo ante el Atlético de Madrid, por las semifinales de Supercopa de España?

Pese a tener 34 años, Kroos es una pieza fundamental en el esquema de Ancelotti. En la actual temporada, ha disputado los 19 partidos de LaLiga EA Sports, marcando un gol y dando seis asistencias en 1.209 minutos jugados.

No se ha perdido ni un partido en la primera vuelta liguera, y ha estado en cinco de los seis encuentros de la fase de grupos de la Champions League (fue suplente y no entró ante el Braga en Portugal), pero no será parte de la alineación titular en la Supercopa de España.

La suplencia de Kroos se debe al golpe de tobillo que recibió en partido contra Mallorca, dolor que sigue acarreando en el tema físico.