¿Por qué Sergio Ramos no se retiró en el Real Madrid?

Este domingo, el defensa volverá al Santiago Bernabéu para enfrentar al conjunto blanco.

El 16 de junio de 2021 no fue un día más en la vida de Sergio Ramos. En aquella jornada el Real Madrid oficializó que los caminos del club y del defensor se separarían tras 16 temporadas y 22 títulos.

Sergio Ramos admite que le encantaría marcarle al Real Madrid

La situación por la que no continuó en el conjunto merengue es bastante insólita. En su despedida, detalló que quería renovar por dos temporadas y, desde la institución, sólo le ofrecieron un año junto a una baja importante de salario. Finalmente Ramos aceptó, pero desde el Real Madrid le comunicaron que la oferta había cadudado y ya no podían extenderle el contrato.

El artículo sigue a continuación

"Quiero aclarar que nunca me he querido ir, siempre me he querido quedar", comenzó la misiva del sevillano. Además, recalcó que "el tema económico nunca ha sido problema" y que "siempre he dicho en mi entorno que éramos un matrimonio perfecto, pero en la vida hay circunstancias. Ahora hay que buscar otro equipo e intentar añadir más titulos a mi palmarés".

Arribó a Paris Saint-Germain para integrar el superequipo que tenía como tridente ofensivo a Messi, Neymar y Mbappé. Su rendimiento en las dos temporadas que estuvo no fue el esperado, al igual que el de todo el equipo.

Ya en 2023 regresó al Sevilla FC, donde todo comenzó. En Nervión disputó sus primeras dos temporadas como profesional antes de irse a Madrid. "Estaba deseando volver a casa, no tenía sentido irme a otro sitio sin pasar por aquí. Era una deuda pendiente con mi padre, mi abuelo, el sevillismo y Antonio Puerta. Son cosas que han significado mucho", dijo en su presentación oficial.