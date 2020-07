¿Por qué se pelearon Cruz Azul y Tigres en la Copa GNP? Origen de la rivalidad

Los Cementeros, liderados por Siboldi, y los norteños, vía Nahuel y Pizarro, se liaron en dimes y diretes.

y Tigres parece que vienen construyendo últimamente una rivalidad dentro del futbol mexicano. El ejemplo de que sus partidos se viven con más intensidad que antes lo representó el connato de bronca que se dio entre ambos equipos durante la semifinal de la Copa por México.

Una discusión en la que se vieron involucrados jugadores, entrenadores y hasta miembros del cuerpo técnico, y que afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, sí llegó a gritos, empujones, jaloneos, acusaciones e incluso amenazas en los dos conjuntos.

Guido Pizarro, Robert Dante Siboldi, Ricardo Ferretti, Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Jonathan Rodríguez y Milton Caraglio, cada uno de diferente manera, protagonizaron en buena medida el incidente.

A continuación, en Goal te contamos qué pasó y cómo fue el desarrollo:

¿POR QUÉ SE PELEARON?





Lo descrito se basa en una transcripción de lo que ocurrió de acuerdo con la versión de ESPN. El problema se originó cuando la Máquina igualó en el desenlace a los Felinos mediante un cabezazo de Igor Lichnovsky. Eso calentó a los regiomontanos, sobre todo a Guzmán, quien ya se sabe de su competitividad y que le gusta provocar a los rivales.

‘Ya, ya quiero acabar para ganarles en penales y cerrarles el orto... Ya acábalo, por tu bien acábalo que les quiero ganar en penales", le gritó el argentino al silbante y lo escucharon los Cementeros desde luego.

Entonces, a partir del primer cobro, el cancerbero se enfrascó en un duelo de palabras con casi todos los pateadores. "No, no, es que eres muy buen. Nunca te he parado un penal ni cuando jugábamos en ", le dijo a Caraglio, quien posteriormente voló el balón y provocó las risas del primero.

Su próximo objetivo apuntó al Cabecita. "A ver si alcanzas porque en una de esas se quedan fuera antes", al tiempo que Siboldi vio lo que sucedía y le reclamó: "a ver si ya cerramos el orto". El Tuca oyó esto y decidió bajarse de las gradas para replicarle más de cerca: "¡Tú cállate, carajo!". El uruguayo no se quedó callado y reviró: "cállate vos, la concha de tu madre". "Deja que todo sea entre los jugadores”, le solicitó el brasileño.

Continuó la serie hasta que Pizarro se plantó en el manchón. El volante estrelló su disparo en el larguero y se irritó más. Cata Domínguez se encargó de otorgarle el boleto a los de La Noria; sin embargo, los ánimos aún no se calmaban.

"Todo el partido estuviste hablando, estuviste abriendo la boca, ¿te crees muy guapo (valiente)?", le espetó el Conde a Siboldi. El charrúa le replicó: "es mi derecho porque estoy en la cancha". Guido quiso corregirlo: "No estás en la cancha, estás en la banca". "Como sea, es mi derecho y lo voy a hacer", afirmó el timonel.

Posteriormente aconteció lo que captaron las cámaras: Pizarro retando a golpes a Siboldi y a que se vayan "afuera", mientras Ferretti intenta detener al contención. Luego, Aquino se burló de la sequía liguera de los capitalinos y desató la furia en las redes sociales. Punto final por ahora pero que, seguramente, en el Apertura 2020 tendrá más capítulos por escribir.

¿DE DÓNDE VIENE LA RIVALIDAD?

Desde la final de la Leagues Cup 2019, Nahuel Guzmán y el Cruz Azul guardan cuentas pendientes. En aquella oportunidad, los de la CDMX vencieron a la UANL por 2-1. El guardameta agredió al final con un codazo por la espalda a Edgar Méndez que le costó la expulsión.

Asimismo, el éxito reciente de los Auriazules ha coincidido con la mala racha de los Azules en la Primera División. Esto generó un debate sobre si los universitarios son considerados "grandes" o no en México.

Un caso parecido, pero en menor medida se ha replicado con Rayados. Así pues, los conjuntos de , los nuevos y triunfadores, contienden con los del otrora DF, los tradicionales, por el poder, la convocatoria y las mejores contrataciones.