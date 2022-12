El exfutbolista brasileño, uno de los mejores de todos los tiempos, jamás jugó en el Viejo Continente. Este fue el motivo.

Pelé ha sido uno de los mejores, sino el mejor futbolista de todos los tiempos. El exjugador, leyenda del fútbol mundial, fallecido este 29 de diciembre de 2022 a los 82 años, ha dejado su impronta en el mundo del balompié… a pesar de no haber jugado nunca en Europa, donde se encuentran desde siempre los mejores equipos del mundo.

No fue por falta de ofertas, ya que el brasileño siempre tuvo ofertas de algunos de los clubes más grandes del planeta, como es el caso del Real Madrid, como él mismo reconoció, o el Milan. A pesar de esto, no dio el cambio de continente para reforzar la plantilla de alguno de estos clubes, y optó por jugar en Brasil, en el Santos, y en Estados Unidos, en el NY Cosmos.

Pero ¿por qué Pelé no jugó nunca en Europa? Aquí repasamos la razón por la que el delantero no cruzó el charco.

Por qué Pelé no jugó nunca en Europa

El motivo fundamental del no salto de Pelé al Viejo Continente es de lo más particular. En el libro “Pelé: porque el fútbol importa”, de Brian Winter, el exjugador repasa lo que le llevó a permanecer en Brasil y no marcharse a jugar con los mejores equipos del mundo.

"Muchos de los mejores equipos de Europa, entre ellos el AC Milan y Real Madrid, me han hecho propuestas a lo largo de años, pero la prensa se volvía loca y nunca pensé jugar seriamente fuera de Brasil.

Yo tenía mis razones: en pocas palabras, me encantaba el arroz con frijoles que hacía mi mamá, me sentía cómodo y feliz en mi país. Mi mamá y papá vivían a pocos metros de nuestra casa, la temperatura siempre era de 25 grados y la playa era estupenda", expresó.