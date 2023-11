El mediocampista canario no estará con La Roja en el parón internacional de noviembre.

Con permiso de Isco, Pedri es la gran ausencia en la lista de convocados de la Selección España para los compromisos de noviembre frente a Chipre y Georgia, últimos dos partidos de La Roja en las Eliminatorias camino de una Eurocopa a la que el combinado de Luis de la Fuente ya clasificó. La baja de Kepa no sorprende a nadie, con el portero del Real Madrid lesionándose el miércoles en el calentamiento previo al duelo con el SC Braga.

¿Por qué Pedri no va con la Selección España? Luis de la Fuente deja sin convocar a la estrella del FC Barcelona

España viene de ganar a Escocia y a Noruega en sus dos encuentros previos, seis puntos que le sirvieron para certificar su presencia en la Eurocopa del próximo verano. Sin embargo, ahora peleará el primer lugar del Grupo A con Escocia. Para ese objetivo no contará con Pedri, la estrella del Barcelona que ya volvió de lesión y tuvo minutos ante la Real Sociedad, el pasado fin de semana, y ante el Shakhtar Donetsk, el último martes.

El diario "AS" había adelantado la no convocatoria de Pedri porque el canario no tiene aún el ritmo preciso para entrar en un bloque que ofrece un gran rendimiento como el de la Selección. De hecho, su presencia en la Eurocopa tampoco está garantizada y se espera que Pedri recupere su mejor versión en la segunda vuelta de la temporada si quiere entrar en la lista definitiva de Luis de la Fuente.

La explicación de De la Fuente

"No está lesionado, ya está jugando con su equipo. Hablo con los futbolistas cuando están lesionados, cuando están ya jugando, salvo excepciones, normalmente no hablo. Sabemos quién es, lo conocemos perfectamente y nos conoce perfectamente. Contamos con él para todo, es un superclase. Tiene las puertas abiertas de la Selección", dijo De la Fuente en la rueda de prensa del viernes 10 de noviembre.