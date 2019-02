Por qué no juega Tecatito vs Roma

Jesús Manuel Corona recibió una dura sanción de la UEFA.

La UEFA tuvo la determinación de suspender un partido más al mexicano Jesús Manuel Corona , por lo que no podrá ver acción este martes con Porto frente a la Roma de Italia en partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

Durante el encuentro frente al Schalke 04 de Alemania, Tecatito había intentado 'forzar una tarjeta amarilla', lo que lo obligó a no jugar frente al Galatasay en la Fecha 6 de Fase de Grupos, borrando su cuenta de amonestaciones. Lo que no imaginaba el mexicano era que el organismo lo suspendería un nuevo cotejo, por lo que no podrá ser parte del enfrentamiento en el Estadio Olímpico, este 12 de febrero.

“Ellos (UEFA) leen los pensamientos de los jugadores. Jesús Corona está listo para este juego ante Moreirense, a su tiempo hablaremos de esa situación, pero es verdad que está fuera del juego con Roma”, expresó el entrenador Sergio Conceiçao.