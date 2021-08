El estreno del argentino en el equipo parisino tendrá que esperar.

Si no estuvo disponible Lionel Messi para el estreno del PSG en el Parc des Princes con su gente, el pasado sábado contra el Racing de Strasbourg, parece que tampoco estará presente con los parisinos ante el Brest, por la tercera jornada del campeonato de la Ligue1.

¿Por qué no juega Lionel Messi el Brest vs. PSG de la Ligue 1?

La ausencia todavía no está confirmada porque todavía se aguarda la lista de convocados de Mauricio Pochettino para el duelo de este viernes. Sin embargo, se espera que Messi no esté entre los que viajen a Brest para la disputa del encuentro de la tercera jornada del certamen francés. Su baja se explica por razones naturales: el ex del Barcelona no está listo para ver acción.

"No sé, vengo de un mes de vacaciones. Ayer recién vi al técnico y al cuerpo técnico. No lo sé, tendré que hacer una pretemporada solo, entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Tengo muchas ganas, pero no te puedo decir una fecha", respondió en su primer encuentro con los periodistas en Francia la semana pasada. Es que tras ganar la Copa América, el mejor jugador del mundo le dedicó tiempo a su familia y cerró su etapa en el Barcelona sin volver al verde césped. Recién comenzó sus rutinas deportivas hace pocos días.

Messi proyecta su debut para septiembre, cuando los parisinos reciban al Clermont en el Parque de los Príncipes, según esperan, a estadio lleno. Esto sería tras el receso por Eliminatorias Sudamericanas, cuando Argentina lo requerirá contra Venezuela en Caracas, Brasil en Sao Paulo y Bolivia en River.

En el caso de necesitar viajar con algo de actividad en el cuerpo, bien puede sumar minutos ante el Reims el 29 de agosto. Por ahora, la ansiedad por mirar al #30 debe continuar.