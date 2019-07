Por qué no juega Benedetto ante Athletico Paranaense

El Pipa, a un paso de ser vendido al Olympique de Francia, tiene una lesión en el gemelo derecho. Tampoco estará en la vuelta.

La versión oficial indica que tiene una lesión. Y no hay dudas: Darío Benedetto no está para jugar, con alguna molestia en el gemelo derecho. El Pipa, probablemente el mejor jugador del equipo de Gustavo Alfaro, no estará en el encuentro de ida de los octavos de final de la 2019, ante Athletico Paranaense.

"Lesión grado dos en el gemelo interno de la pierna derecha. Se estima un tiempo de recuperación de dos a tres semanas", indica el parte médico que distribuyó el club. El Pipa ya está descartado para el encuentro de vuelta, que se jugará el próximo miércoles.

¿El contexto? El delantero fue vendido al Olympique de por 16 millones de euros. De esta manera, todo indica que no volverá a ponerse la camiseta de Boca.

¿El reemplazante? Boca tiene en la mira a Guido Carrillo, Mauro Boselli y Franco Di Santo.