¿Por qué Miguel Herrera y Tuca Ferretti no se llevan bien?

Distintas declaraciones en los últimos años han hecho creer que ambos estrategas no llevan una buena relación.

A nadie le queda duda que Miguel Herrera y Ricardo Ferretti son dos de los personajes más polémicos del futbol mexicano. El caracter fuerte los ha llegado a traicionar, creando a lo largo de los años una innegable rivalidad.

Estos técnicos han protagonizado múltiples intercambios de palabras, ya sea por el tema selección Mexicana, la rivalidad entre América y Tigres y recientemente se les vio discutiendo en el Estadio Azteca en el partido del Clausura 2019.

Al finalizar el primer tiempo, Miguel Herrera y Ricardo Ferretti se enfrascaron en una pequeña discusión, vigilados por el cuarto árbitro Jonathan Hernández



📷 @AguevaraLara https://t.co/QBviKXfXz7 pic.twitter.com/rg3G8hIdGX

— CANCHA (@reformacancha) 31 de marzo de 2019

A continuación, recopilamos las diferencias que han tenido, y contamos el porqué no se llevan bien los estrategas.

SE ESTÁ ´PASANDO DE LENGUA´

En septiembre se escribió el último capítulo en esta novela, con un resentido Miguel Herrera advirtiéndole a Ferretti: "Es un tipo con un carácter muy fuerte, pero también conmigo se ha pasado de lengua y yo también le contestaré cuando tenga que contestarle, pasándome de lengua".

ÉL NO GOLPEARÁ ENTRENADORES

La respuesta de Ferretti no se hizo esperar, lanzándole un mensaje claro al Piojo, recordándole su principal error al frente del Tricolor. "Habrá criticas positivas y negativas y no estoy para contestarlas. Si ustedes me hacen crítica lo único que no haré es golpear a alguien".

¿LE ARMARON LA CONVOCATORIA?

2018 y volvieron a los dimes y diretes. Miguel Herrera, fiel a su estilo no se guardó nada y declaró que al Tuca le armaron su convocatoria, ya que apostó por muchos elementos jóvenes, contrario a lo que suele suceder con Tigres.

DUELO DE DECLARACIONES

Previo a las Semifinales del Clausura 2017 entre Tigres y Tijuana, los técnicos se encargaron de calentar aquel duelo.

Tuca ironizó respecto a la contratación de Herrera con las Águilas del América, pese a seguir en el cargo con . "El Piojo es mi ídolo, de repente dirige un equipo y luego ya está contratado con otro, quisiera saber cómo se hace esto, hago esto aquí y me cuelgan totalmente del poste más alto y la parte más débil que tenga uno, increíble, Piojito, la verdad eres mi ídolo”

Herrera no se quedó callado y respondió, "Me parece que al Tuca le da Alzheimer. ¿Cuál es el único técnico que no han despedido del futbol mexicano? El Tuca Ferretti ¿Cuántas veces ha cambiado de equipo? Cinco o seis veces".

´HOCICONCITO´

Después de un candente partido en el Apertura 2016 en el que Miguel Herrera acusó a Ferretti de defensivo, la reacción del brasileño no se hizo esperar, respondiéndole irónicamente al en ese entonces técnico de Xolos: “¡Ay Miguelito! ¿por qué eres tan hociconcito? Siempre que me entrevistan aquí y hay este tipo de juegos, yo menciono que el equipo rival tiene todo el derecho de jugar como le parezca, punto".

LA PRIMERA

En los cuartos de final del Apertura 2013, un polémico arbitraje de Marco Rodríguez creó el primer duelo de declaraciones entre los técnicos. Tuca acabó molesto por las decisiones del silbante, declarando que si él había ´chillado´ una vez, el entrenador del América lo había hecho en diez ocasiones.