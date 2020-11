¿Por qué Mascherano se retiró en Estudiantes y no en River?

Tras más de diez años en Europa, el volante decidió regresar al Pincha como su última parada en lugar del Millonario. "No eran los tiempos", explicó.

Pasaron 17 años desde aquel día en que Marcelo Bielsa decidió convocar a Javier Mascherano para la Selección argentina, antes siquiera de hacer su presentación en la Primera de River. El volante, que todavía no era Jefecito, la rompía en la Reserva y el Loco vio enseguida el potencial del hombre que sería el líder de la Albiceleste durante más de una década. Sin embargo, así como, oficialmente, su presentación como profesional no fue con la banda roja, tampoco lo fue su retiro.

Lo cierto es que el vínculo entre el Millonario y Masche siempre fue algo complejo. A pesar de la importancia de su figura, jugó dos años en el Monumental y solo levantó un título. En 2005, partió rumbo a Corinthians y, luego, empezó una trayectoria repleta de gloria en Europa: casi 100 partidos en y más de 200 en , con dos incluídas lo pusieron como una de las grandes figuras surgidas del semillero de Núñez. Fue en el Mundial de Clubes del 2015 cuando la situación se complejizó, luego de que el jugador no saludara a los hinchas que habían viajado a .

" Me equivoqué en no saludar a la gente. Ya está, me equivoqué, son errores que uno comete y no se puede volver el tiempo atrás. Entiendo que muchos estén enojados conmigo, lamentablemente no se puede volver atrás. No hay mucha más vuelta que darle", comentó en una entrevista.

Tras dos años en , fue Estudiantes el que anunció su regreso al fútbol argentino. La sorpresa fue total. " Los momentos míos no son los de River y los de River no son los míos . Tuve la oportundidad de volver dos veces cuando era titular en Barcelona, hablé con Enzo (Francescoli) y creí que no era el momento, yo sentía que todavía estaba para seguir jugando en un nivel alto en Europa en un club como Barcelona y en ese momento le dije que no", explicó hace poco. " Mi afecto por River siempre va a estar porque es la institución que me formó como jugador, pero en el momento en que decido volver, las condiciones están dadas para hacerlo a Estudiantes , que me dio la posibilidad y me venía hablando hace mucho tiempo. Somos profesionales y nos vamos adaptando a diferentes circunstancias", agregó.

Tras un 2020 difícil de sobrellevar debido a la pandemia por coronavirus y tan solo 11 partidos a lo largo del año, Mascherano decidió anunciar su retiro en el Pincha: "Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en . Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy".