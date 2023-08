¿Por qué Luis Rubiales besó en la boca a Jenni Hermoso tras la final del Mundial entre la Selección España e Inglaterra?

El presidente de la RFEF, protagonista tras el título conseguido por La Roja en la Copa del Mundo.

Jenni Hermoso ha salido al paso de todo lo que se ha hablado tras recibir un beso en la boca por parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la ceremonia de entrega del Mundial femenino tras proclamarse La Roja campeona ante Inglaterra.

En ese sentido, la actual futbolista del Pachuca mexicano pidió que no se le de “más vueltas” y comentó que fue “un gesto de amistad y gratitud”. En un directo de Instagram previo, la ex jugadora del Barcelona y del Atlético de Madrid había dicho: "¿Pero qué hago yo? No me ha gustado, eh".

”Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”, dijo Hermoso en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a EFE.

”No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”, agregó tras el gran éxito en el Accor Stadium de Sídney, donde falló un penalti que hubiera significado el 2-0 de España en la final del Mundial (se lo paró la portera inglesa).

La secuencia ocurrió durante la entrega de medallas: Rubiales se situó cerca de la realeza y de Infantino, presidente de la UEFA, y fue saludando una a una a todas las jugadoras de España. En ocasiones, dejando a un lado el protocolo, como sucedió con Hermoso. En el momento de felicitar a la número '10', y después de fundirse en un fuerte abrazo, el presidente de la RFEF sujetó su rostro con las dos manos y, entre risas y gestos de complicidad, le dio un beso en la boca que recorrió el mundo.

Rubiales: "En Ibiza celebramos la boda de Jenni y Luis Rubiales"

En el directo en Instagram de la jugadora del Barcelona Salma Paralluelo, Rubiales dijo que le regalaba a las futbolista un viaje a Ibiza, como premio por ganar la Copa del Mundo. En medio de los cánticos de las jugadoras ("Ibiza, Ibiza..."), lanzó una fase que ha dejado a muchos sorprendidos: “En Ibiza celebramos la boda de Jenni y Luis Rubiales”.

Tras el título, en declaraciones a RTVE, Rubiales dijo que "hemos trabajado muy duro, aunque había gente que no nos quería dejar trabajar. Creo que tenemos que aprender en España a valorar las cosas positivas. Hay que dejar a la gente que haga su trabajo y ese pequeño porcentaje de gente con resentimiento y frustración deben aprender que hay que dejar a las personas trabajar. No se puede hablar de cualquier persona con desconocimiento".

"A partir de ahí, voy al otro 99,99%. El título va para España, tenemos el mejor país del mundo, estoy muy orgulloso de que haya venido la reina con la infanta y de ver todas las plazas de España llenas”, añadía el presidente de la RFEF.

Más tarde, Rubiales habló sobre esa situación en "Radio Marca": "¿El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes...".