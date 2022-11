Por qué Luis Enrique se ha hecho 'streamer' y cuando empezará a comunicarse con los aficionados

El seleccionador nacional se ha abierto un canal de Twitch para compartir sus experiencias

Corren nuevos tiempos y hay que adaptarse. Así lo demuestra el seleccionador nacional de fútbol, el asturiano Luís Enrique Martínez, que ha anunciado en su cuenta de Twitter que se ha vuelto 'streamer' y que contará la actualidad de la selección española desde Qatar. Todo, desde su punto de vista y el de su 'staff', para contarle a sus suscriptores todo aquello que forme parte del día a día de la selección y de la convivencia de los desplazados a la Copa del Mundo.

Es decir, que el preparador asturiano ha decidido 'streamear', abriéndose un canal de Twitch para poder actualizar la información que rodee a la selección española de primera mano, y para tender un puente directo con los aficionados al fútbol.

El debut en estas lides de Luis Enrique llega este viernes a partir de las 20.00 horas, tal y como ha anunciado en su perfil de Twitter. Está por ver cómo afrontará esta primera toma de contacto el seleccionador asturiano.

Calculo abrir stream más menos a las 20:00 (hora española). Os aviso por instagram.https://t.co/C5jASGl405 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 18, 2022

El anuncio de Luis Enrique: "Streamers del mundo..."

"'Hola a todos. Streamers del Mundo, apartaos que voy cuesta abajo y sin frenos. Estoy aquí para anunciaros que me hago streamer. Bueno, todavía no soy streamer porque no he debutado, es un vídeo. Mi intención es stremear durante el tiempo que pasemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada. Calculo que podré empezar a stremear ese mismo día. Es una idea que parte de una idea descabellada pero interesante, el de contar la información de la selección directamente a vosotros, aficionados a los que os pueda interesar, desde un punto de vista peculiar, el mío y el de mi cuerpo técnico", dijo Luis Enrique.

Un video para expresar una idea… pic.twitter.com/aCK4ghemHW — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) November 14, 2022

El seleccionador explicó que quiere "establecer una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea e interesante para todos. Para empezar veis que sólo puedo mejorar, porque la iluminación del vídeo es la que hay, el micro es de tercera división y la caripela es la que hay. Tengo ganas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial. os mando un abrazo a todos" y se despidió.

El vídeo ha tenido una gran acogida en redes sociales y hay mucha expectación por saber cómo será el canal de Luis Enrique y qué días tendrá tiempo para hacer de 'streamer'.