Los andaluces no tendrán el apoyo de su gente en Anoeta.

El Real Betis Balompié no contará con el apoyo de su gente en el partido que disputará el próximo domingo 17 de diciembre ante la Real Sociedad en Anoeta. Y es que el club vasco ha comunicado que no venderá entradas a los hinchas del conjunto verdiblanco por motivos "de seguridad".

¿Por qué la Real Sociedad no vende entradas a la afición del Betis y qué pasa con los béticos que ya reservaron vuelo y hotel en San Sebastián?

"El domingo es un día muy importante para la Real Sociedad. Homenajeamos a Aitor Zabaleta y tenemos que hacerlo con el máximo respeto. El año pasado, en el partido ante el Betis vinieron también personas del Frente Atlético y no queremos que vengan a nuestro campo ni que ocurra eso", ha explicado Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, pidiendo disculpas a la afición del Betis pues pagarán justos por pecadores.

"No estamos preparados para asegurarnos las entradas nominativas y vamos a anular la venta online. Queremos pedir disculpas a la afición del Betis, no se lo merecen. Nos encantarían que estuviesen aquí en un día tan importante para la Real Sociedad pero no podemos hacerlo. Por lo tanto no vamos a venderles entradas para ese domingo. Queremos que sea un día en paz como se merece el recuerdo y como se merece Aitor", ha añadido el máximo dirigente realista.

El comunicado de la Real Sociedad

La venta de entradas para el partido frente al Real Betis por la plataforma online ha quedado desactivada. Todas las entradas adquiridas por esta vía desde el día 5 de diciembre van a quedar anuladas. Procederemos a contactar por email y a devolver el importe de las localidades a todos los afectados.

Lamentamos tener que tomar estas medidas, pero por motivos de seguridad nos vemos obligados a ello. Pedimos disculpas a la afición del Real Betis, pero los partidos de temporadas anteriores se han visto envueltos en unos incidentes que nos obligan a tomar estas decisiones.

Además, en la temporada pasada algunas de las localidades adquiridas por algunos aficionados del Real Betis se utilizaron para que radicales de otro club accedieran al Estadio.

Teniendo en cuenta que el próximo domingo se van a celebrar diversos actos en recuerdo de la memoria de Aitor Zabaleta, nos vemos obligados a tomar estas medidas. Reiteramos nuestras disculpas hacia una afición fiel como es la del Real Betis Balompié.

La taquilla del Reale Arena, desde mañana

Asimismo, la Real Sociedad habilitará la taquilla del Reale Arena (de 10 a 20 horas) mañana miércoles, jueves y viernes. Siguiendo la normativa de seguridad del estadio, las entradas que se vendan en la taquilla serán nominales y solo estarán destinadas para aficionados de la Real Sociedad. El club solicitará el DNI de las personas asistentes al partido y comprobará el domicilio en aras de verificar el cumplimiento de la normativa mencionada.

La Real Sociedad lamenta las molestias ocasionadas a los aficionados que hayan comprado las entradas

El lamento del Betis

El Real Betis Balompié lamenta profundamente la decisión adoptada por la Real Sociedad de Fútbol de no vender entradas a los aficionados visitantes para el partido de este domingo 17 de diciembre.

El Real Betis sólo vende localidades visitantes a sus socios, que están todos identificados, y elabora un listado que se envía previamente a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a LaLiga y al club local. Estas entradas son personales e intransferibles y es muy sencillo chequear la identidad del usuario final que accede al estadio a través de la comprobación del DNI. Si en años anteriores accedieron al Reale Arena aficionados ajenos al Real Betis lo hicieron fuera de este procedimiento y por razones absolutamente ajenas a nuestro Club y sólo achacables a la organización local.

La afición del Real Betis Balompié llena cada fin de semana las zonas visitantes de todos los estadios de España y habría estado encantada de sumarse a los actos de homenaje a Aitor Zabaleta en el 25 aniversario de su asesinato. Comprendemos que se trata de una situación compleja, pero lamentamos que se haya querido solucionar a través de unas medidas drásticas e innecesariamente de máximos. Se podría haber articulado otro sistema para evitar que accedieran indeseables al estadio sin condenar a los auténtico aficionados a no poder acompañar a su equipo.

El Real Betis Balompié ha intentado en todo momento solucionar este problema, que afecta especialmente a los aficionados que ya habían adquirido vuelos y hoteles para viajar a San Sebastián. Consideramos a la Real Sociedad un club amigo con el que mantenemos una magnífica relación, pero la respuesta recibida por parte la de la entidad donostiarra no ha sido satisfactoria en ningún momento.

De manera recíproca, el Real Betis no venderá entradas visitantes para el partido de la segunda vuelta en el Estadio Benito Villamarín. Nuestro Club lamenta el incumplimiento unilateral del acuerdo alcanzado por 17 clubes de LaLiga EA Sports para favorecer los desplazamientos de aficionados en el fúitbol español.