¿Por qué Kano no fue titular contra España?

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ha generado polémica al dejar fuera del once inicial a Mohamed Kano para el partido contra España este domingo, correspondiente a la segunda jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026.

La decisión puede sorprender, dada la experiencia de Kano, pero responde más a razones tácticas que a su nivel técnico.

La actual España no se limita a la posesión: tiene desequilibrio por bandas, sobre todo con Lamine Yamal, eje de la mayoría de los ataques de “La Roja”.

No necesita grandes espacios: con medio metro basta para crear una ocasión, dar un pase decisivo o amenazar la portería.

Por eso, Donis parece preparar el encuentro desde otra óptica: sabe que dejar a Mutaib Al-Harbi solo ante Yamal sería arriesgado, ya que la estrella del Barcelona se mueve con soltura entre líneas y puede penetrar o desbordar con igual eficacia.

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Por eso, la entrada de Nasser Al-Dossari podría ser parte de un plan defensivo más amplio para lograr superioridad numérica en la banda izquierda y cerrarle espacios.

Además, su alto nivel de esfuerzo, capacidad de correr, presionar y regresar rápido a la cobertura serán clave ante una España que obliga a perseguir el balón durante largos tramos. En este tipo de partidos no basta con destacar en el pase o en la construcción del juego; hay que repetir el esfuerzo decenas de veces.

Kano, por su parte, aporta más técnica en la recuperación y en la salida de balón, además de gran experiencia en partidos clave. Sin embargo, ante España es probable que Arabia Saudí no tenga largos periodos de posesión, por lo que primarán el físico y la disciplina táctica sobre la creatividad en el centro del campo.