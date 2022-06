Por qué Eduardo Salvio deja Boca Juniors: los motivos de su salida

El Toto rechazó la oferta de renovación que le propuso la dirigencia y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Pumas.

Eduardo Salvio no renovará su contrato con Boca Juniors y a partir del viernes primero de julio tendrá el pase en su poder. El Toto tiene un principio de acuerdo con el Pumas de México, club que le propuso una oferta económica superior a la del Xeneize.

Justamente el dinero es el principal motivo que llevó al delantero a irse de Boca. Cuando arribó a la Argentina se le hizo un contrato altísimo, acorde a un futbolista que llegaba de Europa, y que ahora el Xeneize intentó bajarle. La propuesta del club azul y oro, liderado en lo futbolístico por Juan Román Riquelme, era superior en la cotización del dólar, pero mucho más baja en cuanto al monto. Las razones de esa propuesta fueron dos: su salud física deteriorada tras sufrir otra lesión ligamentaria y el bajo nivel que mostró desde su recuperación. El extremo en México no tendrá el inconveniente con la divisa, jugará con menos presión y podrá acceder a un salario incluso mayor que el que se acordó cuando regresó en 2019 al país.

Boca tenía acordada una reunión con el representante de Salvio para este lunes 27 de junio. En la misma se esperaba una respuesta de la oferta que le presentaron desde hace días, pero el delantero se comunicó con el club horas antes, durante la noche del domingo, para confirmar que no seguiría.

El rendimiento del Toto en Boca fue decayendo con el tiempo y no terminó de conformar las expectativas que había sobre él. Tres años atrás, el club desembolsó más de siete millones de dólares por su pase al Benfica de Portugal. Su arranque en esa temporada fue explosivo, con un gol a Paranaense en la Libertadores y otro a River, que hubiera llevado la semifinal a penales, pero que fue anulado por una mano previa de Lisandro López. Ya sin Alfaro, con la llegada de la nueva dirigencia y con Russo en el banco, se vio la mejor versión del atacante en aquella Superliga 2019/20 que el conjunto de la Ribera le arrebató al equipo de Marcelo Gallardo en la última jornada.

El rendimiento del delantero provocaba esperanzas en los hinchas, que se encariñaron rápidamente con Salvio y sus festejo de gol homenajeando a Dragon Ball Z. La primera piedra en el camino fue la semifinal de la Libertadores 2021 contra Santos, donde el delantero tuvo una noche para el olvido en Brasil y el club padeció una dura eliminación por 3-0. A las pocas semanas la situación se complicó para el Toto, que sufrió una ruptura de ligamentos que lo alejó por casi diez meses de la actividad. La salud del extremo había estado en foco desde que llegó, con una revisión médica que no convenció y que obligó al club a hacer estudios paralelos para poder darle el visto bueno.

A fines del 2021 se dio su regreso y a principios de este 2022 se le permitió que utilizara la 10 que dejó Carlos Tevez vacante. Salvio dijo que el número era en honor a Riquelme, su Vicepresidente e ídolo, pero el dorsal tampoco le sirvió para cambiar su historia. Su rendimiento luego de la lesión estuvo muy lejos de su potencial y, más allá de algún partido en el que parecía que sería el de su recuperación futbolística, nunca logró tener continuidad en su nivel.

Los números son claros: antes de la lesión jugó 44 partidos y marcó 14 goles; pero desde que volvió sólo logró disputar 26 encuentros y conquistó 5 gritos. Además, sus anotaciones en esta segunda etapa fueron ante rivales sin tanto peso contra Barracas Central (3), Always Ready (1 de penal) y Unión (1 de penal).

Para Salvio, Boca fue la chance de cumplir su sueño de jugar en el club del que es hincha, una que disfrutó pero que no pudo completar con el nivel y el legado que seguramente hubiera querido. Para el club ahora el sentimiento es de frustración, no tanto por el aporte de Toto en la actualidad, si no por perder un futbolista que ocupa un puesto en el que no sobran variantes y en el que ahora deberán buscar un refuerzo. Diego Valoyes aparece como el nombre que más interesa para reemplazarlo, pero esa ya es otra historia.