El francés no estuvo en el Mundial por lesión pero siguió inscrito entre los 26 citados de Deschamps y legalmente sería campeón.

Karim Benzema no pudo disputar el Mundial Qatar 2022. El delantero galo se lesionó sólo unos días antes del arranque del torneo y no ha podido jugar ningún minuto con la Selección de Francia, que pese a su ausencia se las ha arreglado para volver a competir por el título mundial y si lo consigue también podría haber un premio para Karim aunque fuea de forma simbólica.

Por qué Benzema sería campeón del mundo con Francia a pesar de que no jugó ningún minuto en el Mundial Qatar 2022

Tras confirmarse su lesión, el jugador del Real Madrid no quiso alargar la situación, no apurar los plazos y dio la oportunidad a su entrenador, Didier Deschamps, la posibilidad de sustituirle lo antes posible y no especular con una posible recuperación. Sin embargo, Deschamps no lo hizo. El seleccionador galo prefirió quedarse con un grupo de 25 jugadores y no completar la lista de 26.

Su caso es distinto al de otros jugadores lesionados, ya que por ejemplo N'Golo Kante y Paul Pogba ni llegaron a ser inscritos por sus lesiones, Nkunku sí fue inscrito, se lesionó pero fue sustituido oficialmente en la lista por Kolo Muani y su hueco sí fue ocupado por otro jugador.

De esta forma, Benema sigue en la lista oficial de la FIFA para el Mundial de 2022 y legalmente sería campeón, ya que no ha tenido minutos pero sigue formando parte de la plantilla oficial. En ese sentido, el único otro jugador francés que no ha jugado en el Mundial es el tercer portero Alphonse Areola, ya que Deschamps hizo debutar a todos los jugadores en el último partido de la fase de grupos ante Túnez en el que no se jugaba nada.

No está confirmado que Benzema pueda acudir a la hipotética final del día 18 de diciembre para vivirla en directo en Qatar pero sí que la Federación Francesa de Fútbol recibirá 26 medallas para jugadores y esa última sin dueño sería para el delantero nacido en Lyon.

El de Qatar 2022 puede ser el último Mundial de la carrera de Benzema y a la ecuación se le suma que en 2018 no pudo ser campeón del mundo con su país por estar apartado de la Selección por el caso de presunto chantaje a Mathieu Valbuena. Ahora aunque no pudo estar en el campo, legalmente sí sería campeón del mundo, un de los pocos honores que le faltaban en su carrera.