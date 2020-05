¿Por qué André Marín y Martinoli se llevan mal?

La relación entre ambos analistas no ha sido la mejor y empeora cada vez más con el paso del tiempo.

La polémica y el futbol son dos conceptos que van perfectamente de la mano, y más cuando se lleva a las mesas de análisis. Distintos conductores suelen tener rivalidades, pero existe una en específico que ha trascendido con el paso de los años.

Nos remontamos a 2006, cuando TV Azteca, una de las dos principales cadenas televisivas en , contaba con un equipo excepcional en la sección de deportes, particularmente en futbol. Con José Ramón Fernández, André Marín y Christian Martinoli, la empresa del Ajusco competía en los primeros puestos por el rating nacional.

Sin embargo, la relación laboral no necesariamente significaba una de amistad entre los analistas. Marín y Martinoli constantemente discutían entre sí en las mesas de debate, generando tensión en los otros miembros del panel.

Más equipos

Pero todo tiene una explicación. De acuerdo con gente cercana a ambos, Marín habría orquestado la salida de José Ramón Fernández de la televisora para quedarse al frente de la sección, situación con la cual no estuvo de acuerdo Martinoli.

“Tenemos distintos intereses él y yo. No voy a juzgar si lo de él es bueno o malo pero estrictamente yo con la forma de pensar de André, hay muchas cosas que no comparto”, comentó Martinoli con respecto al accionar del ahora presentador de Fox Sports.

En el presente año, Martinoli relató que se encontró con Marín en un restaurante, pero que no pasó más allá de un cruce de miradas. “Llevaba traje negro. Lo veo venir con una bolsa, yo estoy tomando la foto, y me miró de una forma… parecía dinosaurio. Venía encorvado, y claro que no nos saludamos. Yo no soy tan cínico para irme abrazar con un hijo de p….”, expresó el narrador de TV Azteca.

Después de aquél año en el cual compartieron foro Fernández, Martinoli y Marín, la relación entre los primeros dos se mantiene, pero es André quien constantemente muestra su rechazo hacia sus excompañeros.