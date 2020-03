¿Por qué a Tevez le costó tanto reinventarse?

De la mano de Russo, el Apache vuelve a brillar: ¿qué tuvo que hacer para volver a ser el de antes y no repetir errores del pasado?

Cinco goles. Dos asistencias. Seis partidos seguidos como titular. Es indudable que el comienzo del 2020 de Carlos Tevez está a la altura de cualquier Carlos Tevez del pasado. Después de dos años de turbulencias con Guillermo Barros Schelotto y Gustavo Alfaro, Miguel Ángel Russo llegó para recuperar a Carlitos. Y lo hizo siguiendo una regla trascendental: encontrar su rol y darle la confianza necesaria para que lo desarrolle.

La discución sobre de qué juega el Apache ya lleva más de una década. Desde que debutó, allá por 2001 de la mano de Óscar Tabárez, que se plantea el interrogante: ¿es un centrodelantero? ¿Es un mediapunta? ¿Es una segunda punta? La respuesta la dio el Mellizo cuando asumió en el Xeneize: "Juega arriba", simplificó.

Pero el jugador no lo veía así y sentía que la edad le había quitado explosión, su mejor característica, por lo que llegó a la conlusión a la que varios arriban cuando se ven más grandes: tenía que retrasarse para ser más armador y menos definidor. Ese fue su error. El error de sus entrenadores, y particularmente del Lechuga, fue cumplirle su deseo. Russo llegó para cambiar esa dinámica.

"Hoy me tengo que fajar. Me duele todo, pero bueno... Já. Entendí que el Tevez de antes no va a volver. Hoy Tevez tiene que estar cerca del área y hacer la diferencia ahí. Tengo que entender que estoy para eso, para hacer la diferencia en el área", explicó sobre su cambio, en Fox Sports, el futbolista. "No es fácil. No es fácil aceptar que hay que cambiar porque no te da el físico", agregó.

Madurar no siempre se hace de joven. También se puede hacer de grande. Es crecer y aprender. El caso de Carlitos así lo exhibe: maduró para reconfigurarse y tratar de llevar a Boca otra vez a la cima. Su última bala ya está disparada.