¡Por fin coincidieron! Maradona eligió al mismo jugador que Riquelme como el mejor de la Superliga

Al igual que Román, el actual entrenador de Gimnasia destacó a una de las figuras de River como el más destacado del fútbol argentino.

Diego Maradona jugó fuerte en las elecciones de Boca, en parte por su afinidad con Daniel Angelici pero sobre todo por su enemistad con Juan Román Riquelme, a quien criticó en varias ocasiones. Pero hay un punto en común y que además involucra a River: la elección del mejor jugador del fútbol argentino en la actualidad.

El actual entrenador de Gimnasia participó de la sección "Líbero vs....", del programa de la señal TyC Sports, en la que respondió una serie de preguntas. Y en el primero de los adelantos, mostraron el momento en que el 10 elige a Ignacio Fernández, casualmente surgido en el Lobo: "Tiene una gamuza en el pie", destacó el astro.

Además, dio detalles sobre su futuro y nuevamente lo ató a las elecciones en el club platense, al afirmar que “vamos a ganar. Si no, me iré a buscar trabajo a otro lado. Hay varios equipos que no tienen entrenador, así que estoy muy tranquilo”