Pollo Briseño renunciaría a vacaciones en beneficio de la Liga MX

Briseño Vázquez se pronunció sobre la posibilidad de modificar calendarios y acortar el periodo vacacional de jugadores por el coronavirus.

Para Antonio Briseño, defensor de , no habría tiempo en acortar el tiempo de las vacaciones en caso de una reanudación de Liga que pueda modificar los calendarios, todo ello por la actual suspensión del torneo por el COVID-19 (coronavirus).

Una de las alternativas que se ha planteado en la junta de dueños ha sido volver a la actividad en mayo, contar con varias jornadas dobles y terminar a finales de junio, algo que acortaría los tiempos de receso para los jugadores.

“La verdad que no creo que sea un sacrificio. ¿Por qué? Porque muchos doctores ahorita están haciendo trabajo extra, están sin cobrar o mucha cosas para ayudar. Nosotros como futbolistas que la verdad se nos paga muy bien, tenemos todas las comodidades, no es sacrificar unas vacaciones, es posponer un descanso”, mencionó a los medios de comunicación en videoconferencia de prensa.

“Hay una cosa, hay muchos jugadores que sí están saturados de partidos y que necesitan descanso evidentemente. Pero hay otros jugadores que a lo mejor no han tenido tanta actividad y que pueden jugar ahí”, agregó el Pollo.

A palabras de Briseño, los futbolistas no tendrían problema en ceder dado que habría mucha mayor actividad y aumentaría la disputa por un lugar para los jugadores, tal es el caso de un club como Chivas con 25 hombres en el primer equipo y canteranos que aprietan desde las divisiones inferiores.

“Al final, los mismos jugadores como san tan competitivos y tan ganadores como los que ya conocen de Selección, pues no les va a costar nada posponer sus vacaciones porque a final de cuentas el club te paga bien, la gente necesita el espectáculo, hasta las televisoras necesitan transmitir partidos. Esto se necesita todos juntos cooperar, así como ahorita los doctores ayudan muchísimo al cooperar en ese sentido, nosotros como futbolistas no podemos decir ‘ay, yo mis vacaciones’”, explicó.

Briseño Vázquez recordó haber vivido situaciones similares aunque no se tratara de un problema sanitario sino un tema deportivo: “Eso es pensar muy egoísta y nosotros estamos dispuestos, yo en lo personal, no hablo por los demás, claro que sí, si se necesita sacrificar vacaciones, pues se sacrifica, porque me he sacrificado 45 mil vacaciones por estar en Selección de más chiquito. Estoy acostumbrado a no tenerlas, entonces ahorita es una profesión que dura 10 años o 15 y al final vas a tener las vacaciones del mundo. A final de cuentas yo en lo personal, encantado de seguir jugando porque es lo que más me gusta y más me apasiona. Esperemos que esto termine pronto.

El defensor consideró que con la suspensión de la Liga perderán más en lo deportivo que en el aspecto físico.

Un mes es muchísimo si tres días me sentía mal, mira en lo físico vamos a estar bien porque hacemos trabajo, hay una escala del uno al diez de trabajo, todos los días después del entrenamiento el picus nos pregunta, muchos decimos cuatro, cinco, seis, ocho, diez es lo máximo, ayer y hoy estoy entregando un 7 en lo físico, si está cansado, si esta fuerte el tema muscular, en lo futbolístico es donde vamos a tener un poco, el que tiene espacio en casa tiene trabajo de pase, conducción, recepción, pero no es lo mismo con los compañeros, un mes es mucho, vamos a perder mucho en lo futbolístico, pero en lo físico vamos a estar muy bien, Chivas está trabajando muy bien para estar perfecto en lo físico, no en los temas de técnica, de pase largo, demás”, concluyó.