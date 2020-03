Pollo Briseño no aceptaría sacrificar su sueldo con Chivas

El defensor mexicano aseguró que tiene necesidades que cubrir con su salario, por lo que no renunciaría a él.

Durante las últimas horas y por el problema con el coronavirus, distintos integrantes del planeta futbol se han solidarizado, renunciando a parte de su salario para colaborar con el sector salud o pagarle a integrantes de sus clubes.

Aún no ha llegado un caso similar al futbol mexicano, y si se llegara a realizar en habría un jugador que no estaría dispuesto. El Rebaño realizó una innovadora videoconferencia con los medios de comunicación, con Pollo Briseño contestando las preguntas de los periodistas a través de una computadora.

Al ser cuestionado sobre si sacrificaría una parte de su salario, el defensor fue categórico, asegurando que descarta esa medida: "En lo personal, como todos tenemos proyectos por construir y un patrimonio, no podría. Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo, hablo a título personal, yo no. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren pues cada quien, uno tiene necesidades con base a su sueldo".

Igualmente, Briseño Vásquez aseguró que ningún directivo ha hablado con ellos sobre la posibilidad: "No sabemos nada de eso, a final de cuentas es un tema muy delicado para todos, no me corresponde hablar. Nos corresponde llevar el trabajo en casa, el club nos ha facilitado todas las herramientas. En lo que se rumora porque no hay nada oficial, no se ha tocado nada el tema del salario", finalizó.