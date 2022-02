Pochettino-PSG: una relación con fecha de caducidad

Por Jorge C. Picón - La relación entre Mauricio Pochettino y el PSG atraviesa un mal momento y según ha podido saber Goal, la intención del argentino es, actualmente, buscar una salida el próximo verano. El técnico, con contrato hasta 2023, no es del todo feliz en París y solo seguiría en caso de que la directiva no encontrase un sustituto, algo en lo que ya trabaja el club, que tampoco descarta su marcha. De hecho, se está intentando con Zidane desde el pasado diciembre, pero el francés no está por la labor de aceptar la oferta procedente de la capital francesa.

Las razones de Pochettino para querer cambiar de club son numerosas. La principal es su intención de asumir el cargo en un nuevo club y ahí aparece el Manchester United, que ya lo quiso como remplazo de Solskjaer, pero entonces el PSG frenó su salida. Los red devils le ofrecían tener un peso específico en la dirección deportiva, algo que no tiene en París. Una vez se confirmó que no llegaría a Old Trafford, la idea tanto de Pochettino como del United era la de esperar al entrenador hasta el principio de la temporada que viene. De ahí que se fichase a Ragnick como entrenador interino hasta junio. A pesar de que uno de sus valedores, Ed Woodward, haya dejado su puesto recientemente, el argentino sigue siendo una de las opciones preferenciales de cara a la 2022/23.

Otra de las razones es, precisamente, su mala relación con Leonardo y el poco peso que le ha concedido en la dirección deportiva. Ya en verano, Pochettino pidió varias salidas para reducir la plantilla y fichajes en posiciones claves, y no sucedió ninguna de las dos cosas. Los fichajes de Messi, Ramos o Donnarumma fueron decisiones de club. Lo cierto es que tuvo que empezar con prácticamente 30 futbolistas con ficha del primer equipo, dejando en el olvido sus peticiones.

Su último enfrentamiento fue en el mercado de invierno, cuando Pochettino pidió la llegada de Ndombélé para reforzar el medio campo. Leonardo le dijo que solo llegaría si encontraban salida a un jugador en los últimos días, algo que no sucedió. Finalmente, el francés se marchó cedido a Lyon.

La situación entre ambas partes empieza a ser insostenible por los resultados. Si bien en Liga el equipo tiene margen en el liderato, la eliminación en Copa de Francia a manos del Niza no sentó nada bien a la directiva. Será la Champions el torneo que marque el futuro del argentino, que podría salir antes de lo previsto si no es capaz de superar la eliminatoria con el Real Madrid.