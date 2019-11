Platini: “El VAR es una bonita mierda”

Michel Platini concedió una entrevista a la RAI en el programa ‘Che tempo che fa’ en el que repasó algunos aspectos del fútbol.

“El VAR no regula las cosa, solo las mueve. Necesitaría 30 minutos para explicar porque no estoy de acuerdo con él aunque no hay marcha atrás. Para mí es una bonita mierda”.