Plantel de Universidad de Chile 2023: Jugadores, contratos, cuerpo técnico, altas y bajas

Como ha sido costumbre durante el último lustro, el León busca los nombres propios para volver a ser competitivo y hacerle justicia a su historia.

En el Torneo 2023, la Universidad de Chile no puede fallar. Y si bien en Azul Azul entienden que no se salta de pelear el descenso 4 años consecutivos a estar en la discusión por mandar en la liga chilena, no se podrían permitir un quinto curso en línea con rendimientos tan bajos y sumatorias dignas de equipo que baja. Zafar a última hora se convirtió en una tradición laica, que irá en busca del regreso de la mística que los ha caracterizado durante toda una historia de gloria que incluye 18 ligas, 5 copas, 1 supercopa y 1 Sudamericana. Del proyecto 2022 no se salvó Junior Fernandes, quien no fue renovado.

JUGADORES CON CONTRATO

Arqueros

Futbolista Término del vínculo Cristóbal Campos 31/12/2024 Rodrigo Cancino 31/12/2023 Nelson Espinoza Pedro Garrido Ignacio Sáez

Defensas

Nery Domínguez 31/12/2023 Ignacio Tapia 31/12/2025 Luis Casanova 31/12/2023 Bastián Tapia Yahir Salazar Marcelo Morales 31/12/2024 José Ignacio Castro Daniel Navarrete 31/12/2023 Yonathan Andía 31/12/2023 Bastián Ubal

Mediocampistas

Nahuel Luján 31/12/2023 Jeison Fuentealba Marcelo Cañete 31/12/2023 Emmanuel Ojeda 30/06/2025 Mauricio Morales 31/12/2025 Luis Felipe Gallegos 31/12/2024 Pablo Aránguiz 31/12/2023 Lucas Assadi 31/12/2024 Agustín Arce Renato Cordero Enzo Fernández Israel Poblete 31/12/2025 Jeisson Vargas 31/12/2023

Delanteros

José Gatica Franco Lobos 31/12/2023 Darío Osorio Cristian Palacios Ronnie Fernández 31/12/2023 Cristóbal Muñoz 31/12/2024

CUERPO TÉCNICO

No está definida la continuidad de Sebastián Miranda.