«¡Plano, lento y malo!»: Pep Guardiola critica duramente al «aburrido» Manchester City tras la trabajada victoria en la FA Cup contra el Salford City

Los Blues se adelantaron pronto en el marcador, pero no fue gracias a su ingenio creativo. En cambio, se les concedió una ventaja en el minuto seis, cuando Alfie Dorrington introdujo el balón en su propia portería, dando a los locales una ventaja de 1-0. En lugar de seguir adelante y desmantelar a su rival de liga inferior, el City se replegó en un ritmo lento que frustró al público local y enfureció claramente a su entrenador en la banda. Durante largos periodos, la diferencia entre ambos equipos fue apenas perceptible, ya que el Salford plantó cara al triple ganador.

Pep se niega a utilizar el cansancio como excusa

En los días previos al partido, Guardiola se había mostrado muy crítico con la implacable naturaleza del calendario futbolístico. El City ha estado jugando dos partidos por semana durante toda la temporada, lo que se ha sumado a la inmensa presión psicológica de una reñida lucha por el título de la Premier League contra equipos como el Arsenal y el Liverpool. Sin embargo, al enfrentarse a los medios de comunicación tras el pitido final, el entrenador del City se negó a escudarse en el agotamiento de sus jugadores como motivo de la mediocre actuación.

Guardiola fue muy preciso en su análisis posterior al partido, sugiriendo que sus jugadores no habían comprendido los requisitos tácticos del partido. «No leímos los espacios en los que estábamos», dijo. «Los espacios en ataque dependen de cómo defienden ellos y no lo leímos. Dedicamos mucho tiempo a hacer el proceso un poco más rápido que eso. La única buena noticia [es] que pasamos de ronda. Eso es todo. Sería bonito decir que estamos agotados mentalmente, que estamos cansados. Han sido dos o tres semanas muy duras por muchas razones, pero es nuestro trabajo. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El calendario dice que hay que jugar cada pocos días. Simplemente no leímos dónde estaban los espacios y por eso todo fue plano, lento y malo».

Los fichajes de enero salvan la situación

Con el partido en equilibrio precario (1-0) y el Salford ganando confianza, Guardiola se vio obligado a recurrir a su banquillo para inyectar la calidad que tanto necesitaba. Esto puso de relieve la importancia de la actividad del City en el mercado invernal, ya que se requirió una fuerte inversión para acabar con los modestos. No fue hasta el minuto 81 cuando el resultado quedó finalmente sentenciado, cuando Marc Guehi apareció para marcar el segundo y acabar definitivamente con los sueños del Salford de dar la sorpresa histórica.

La dificultad para superar al rival de la League Two servirá de llamada de atención para varios titulares del primer equipo que no supieron aprovechar su oportunidad. Aunque las estadísticas mostraron que el City dominó el balón, le faltó la incisividad que suele caracterizar a los equipos de Guardiola. El entrenador solo encontró satisfacción en los últimos diez minutos del partido. Una vez que el segundo gol entró en la portería, la tensión se evaporó, pero los 80 minutos anteriores ya habían dejado un mal sabor de boca al entrenador.

El camino hacia la quinta ronda y más allá

A pesar del carácter «aburrido» de la victoria, la búsqueda del Manchester City de títulos en múltiples frentes sigue activa. El sorteo de la quinta ronda de la FA Cup está previsto para el lunes por la noche, justo antes del partido de copa entre el Macclesfield y el Brentford. El City seguirá muy de cerca el sorteo, ya que busca volver a Wembley, aunque sabe que no puede permitirse muchas más actuaciones de esta calidad tan por debajo del nivel habitual si quiere defender su título.

El calendario no da señales de ralentizarse, con compromisos europeos que también se ciernen sobre el horizonte. Los Blues están a la espera de conocer a sus rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones, que se determinarán tras los partidos de play-off entre el Inter y el Bodo/Glimt, y el Real Madrid y el Benfica a finales de este mes. Para Guardiola, la prioridad sigue siendo encontrar la regularidad y garantizar que su equipo recupere su agudeza táctica antes de que la recta final de la temporada entre realmente en marcha.