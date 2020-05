Plan te pretemporada del FAS

El equipo tigrillo ya inició sus trabajos físicos de una forma distinta.

FAS arrancó la pretemporada con trabajos en especifico para sus jugadores, cada quien desde su casa. Esta parte es liderada por René Ramírez, el experimentado preparador físico y de confianza del técnico principal Jorge Rodríguez.

En conversación con “El Gráfico”, Ramírez explicó cómo será el trabajo para sus pupilos: “Lo que he hecho es mandar trabajos diferenciados, pues el que no tenga espacio haga un tipo de trabajo, otros me hablaron que tienen un lugar para correr y así cada caso. Lo bueno es que el mismo futbolista se ha interesado”.

Y agregó: “Si cuando se trabaja día a día en la cancha hay jugadores con sobrepeso, no se diga ahora con la cuarentena. Obviamente esperamos que algunos lleguen así porque conocemos al jugador, pero lo ideal es que pongan de su parte para llegar en la mejor forma posible”.