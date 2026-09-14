Los aficionados de la AS Roma no están contentos con la sustitución de Donyell Malen ante el Torino. El delantero marcó en la primera parte, pero el entrenador Gian Piero Gasperini volvió a retirarlo del campo al cabo de una hora.

Se escucharon silbidos desde el fondo visitante del Estadio Olímpico de Turín cuando Malen fue sustituido en el minuto 58. Los aficionados de la AS Roma sienten una gran admiración por el neerlandés, máximo goleador de la Serie A con seis tantos.

Tras el partido, Gasperini dio explicaciones a DAZN. «Este era nuestro tercer partido en ocho días. Entonces no puedes hacer que los jugadores disputen noventa minutos una y otra vez. Si logramos darles entre veinte y treinta minutos de descanso, eso puede marcar la diferencia a largo plazo».

«Los jugadores que están detrás de Malen también deben dar un paso al frente y estar preparados para ser importantes. Eso hace más fuerte al equipo», añade el vencedor del líder de la Serie A.

Gasperini, pese a las muchas sustituciones, se deshizo en elogios hacia Malen. «Es fantástico para los aficionados y para todo el que ama el fútbol ver trabajar juntos a campeones como Malen y Dybala. Pueden crear algo de la nada».

«Está claro que estos dos jugadores poseen individualmente una calidad enorme. Pero como dúo también se complementan. Se entienden a la perfección y así generan goles en muchos partidos», afirmó el satisfecho técnico de la AS Roma.