Piqué se burla de Mourinho y responde a la «traición» de Cocorella

Gerard Piqué, exdefensa del Barcelona, ha comentado sobre los nuevos fichajes del Real Madrid.

Durante un acto promocional en Madrid, Piqué comentó el regreso de José Mourinho y el fichaje de Cocorela, exjugador del Barça.

Según «AS», afirmó: «Es el entrenador ideal para montar un espectáculo y dejar de hablar de fútbol».

También deseó que Álvaro Arbeloa se hubiera quedado hasta ver «los títulos de la Liga de Campeones en sus vitrinas».

Durante la temporada le deseé toda la suerte del mundo, no que ganara títulos».

Sobre el fichaje de su excompañero Marc Cucurella por el Real Madrid, Piqué negó haberle criticado: «No he criticado al jugador. Le deseo una carrera magnífica; es un buen jugador, aunque haya fichado por el Madrid. Querer que le vaya bien no implica que no pueda ganar títulos». Añadió que no le importa que se anuncien fichajes durante el Mundial, pese a quienes dicen que eso puede distraer a la selección.

Piqué no comentó los rumores sobre Julián Álvarez, pero confirmó el fichaje de Anthony Gordon.

Y añadió con tono de queja: «Eso es asunto de Deco y del director deportivo. El Real Madrid se entromete en todos los fichajes».