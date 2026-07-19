Piqué: «¡Me alegraría que Argentina ganara a España!»

El exdefensa español Gerard Piqué, campeón del Mundial 2010, afirmó que el partido de hoy entre España y Argentina en Nueva York es «la final que no se disputó en Catar» y pronosticó que será una de las mejores de la historia.

Piqué, En una entrevista con el diario «AS», el exjugador de 39 años afirmó que «La Roja» puede ganar su segunda estrella 16 años después de Sudáfrica si mantiene su estilo ofensivo y domina la posesión ante una Argentina liderada por Lionel Messi, que busca su segundo título consecutivo.

El exjugador del Barcelona elogió a su amigo Messi, de 39 años, quien milita en la liga estadounidense, y lo describió como «el más inteligente», capaz de «encontrar posiciones peligrosas cerca del área a pesar de su edad».

Piqué alertó sobre el contacto físico propio de las selecciones sudamericanas, un estilo que, históricamente, ha complicado a España, como en el duelo ante Uruguay en este torneo.

Para ganar ve clave «audacia, presión alta y dominio del balón», y alerta de que ceder espacios a Argentina cerca del área será muy peligroso, sobre todo con Messi, quien «siempre encuentra la forma de esquivar a los defensas».

Añadió que el equipo de Luis de la Fuente recuerda al de 2010 y destacó su solidez defensiva: «el carisma llega tras la victoria, no antes».

Preguntado por sus preferencias, Piqué respondió: «Espero que gane España, pero si gana Argentina, también me alegraré por Messi». Verá el partido con sus hijos en el estadio tras recibir una invitación de la FIFA.

Además, anunció que, si Lamine Yamal se corona hoy, jugará con su equipo en la tercera edición de la Liga de los Reyes, que se celebrará en Milán y que él mismo organiza.