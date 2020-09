Piojo Herrera considera que Chivas ha perdido protagonismo en la Liga MX

El director técnico del América habló sobre el Clásico Nacional y considera que la rivalidad con el Rebaño Sagrado es la más importante de México.

Miguel Herrera comentó sus sensaciones previas al partido contra Chivas, en una nueva edición del Clásico Nacional correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2020. El Piojo destacó la importancia del compromiso por la magnitud del rival, pero considera que el Rebaño Sagrado ha perdido protagonismo en la .

"No es nuestra culpa (que no enfrenten a en la Liguilla). Nosotros ahí estamos, jugando ante Tigres, y es porque ellos también están ahí. Estamos en la Liguilla peleando semis, cuartos, finales y si no nos ha tocado contra Chivas en esas instancias es porque no nos los encontramos en el camino", dijo Herrera.

Sin embargo, el timonel de las Águilas considera que la importancia del partido trasciende el momento que viven ambos equipos. "Insisto que es el clásico más importante por lo que mueve y no importa cómo estén los equipos", expresó el Piojo en la conferencia de prensa previa al compromiso en el Estadio Azteca.

A pesar de que no ha convencido con sus actuaciones, el América pelea en la parte alta de la tabla de posiciones del Apertura 2020. Los Azulcremas actualmente ocupan el cuarto puesto con 20 unidades, dos menos que Pumas y Cruz Azul, quienes comandan el campeonato luego de un impecable inicio de temporada.