Pinto y una dura respuesta a Carlo Costly

El exentrenador de la selección catracha contestó de manera fuerte a las críticas del delantero hondureño.

Jorge Luis Pinto no se anduvo con chiquitas a la hora de responder las críticas de Carlo Costly, exdelantero de la Selección de Honduras. Costly había llamado "loco y trastornado" al colombiano, a quien también acusó de ser defensivo.

"Podríamos haber clasificado al Mundial de 2018, pero Pinto prefería defender a atacar", había dicho Costly en declaraciones a Radio América hace unos días, y no se quedó ahí. "Pinto te puteaba hasta por reírte, y luego hacía sus locuras, se ponía a llorar del coraje. Muchos me preguntan por qué rechacé la Selección Nacional cuando estaba Pinto, lo hice porque estaba el loco ese, yo tengo carácter fuerte y no nos llevábamos", terminó el actual delantero de Platense.

El entrenador cafetero se tomó su tiempo, pero salió a responder. Y vaya si lo hizo: "Me da pena, no le contesto porque esa mugre no merece una respuesta", disparó, duro, Pinto en declaraciones al Diaro As.

"Pregunten lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: 'El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar'; lo que dijo el capitán de Alianza. Preguntan por el más pícaro, el más bandido, por el más mal trabajador", sentenció el colombiano, en referencia al delantero catracho.

