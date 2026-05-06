Pierre van Hooijdonk deja el NAC Breda de inmediato

Pierre van Hooijdonk ha renunciado este miércoles a su cargo de asesor técnico del NAC Breda, según informó el club en su web. Su salida se produce tras la polémica por su presunta implicación en el traspaso de su hijo, Sydney, al Estrela Amadora portugués.

El propio Van Hooijdonk lo explica en un comunicado en la web del club: «Tomo esta decisión sabiendo que siempre he actuado según mi conciencia y mi honor en interés del NAC. Pese a la confianza que siento de la STAK, el Consejo de Supervisores y la dirección, la conmoción y el clima general me llevan a concluir que, también ahora, lo mejor es actuar en interés del NAC. Por eso he decidido renunciar a mi cargo de asesor».

La dirección del NAC ha respondido con un breve comunicado: «El NAC agradece a Pierre su colaboración durante las últimas temporadas como consejero y asesor técnico».

Se le acusa de mediar en el traspaso gratuito de su hijo Sydney al Estrela Amadora, sin incluir cláusula de reventa. El exdirigente niega las acusaciones, pero admite que quizá debió renunciar al cargo cuando llegó su hijo.

El domingo, en Studio Voetbal, reconoció que las críticas le afectan porque, a su juicio, la imagen que se proyecta no refleja la realidad: «Sobre todo duele porque son falsedades», afirmó, y trató de desmentir las acusaciones.

«Profesionalmente, no he tenido nada que ver», afirmó. «El club donde juega ahora no me ha llamado, como se insinuó; no he hablado con nadie. He mostrado toda la comunicación, así que para mí está claro. Pero, claro, siempre pueden relacionarme porque soy asesor».

La semana pasada, Van Hooijdonk criticó al periodista de Voetbal International, Joost Blaauwhof, y publicó en X una conversación de WhatsApp. «Un “periodista” más preocupado por otros intereses que por sacar la verdad a la luz», ironizó el exdelantero.