Philadelphia Eagles vs Chicago Bears: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Philadelphia Eagles buscan sacudirse el colapso humillante de la semana pasada en Dallas mientras reciben a los Chicago Bears para un enfrentamiento de Black Friday.

Philly salió disparado con una ventaja de 21-0 contra los Cowboys, solo para detenerse por completo después del medio tiempo y ver a Dallas recuperarse para una victoria de 24-21. Chicago, por otro lado, se mantuvo en racha, extendiendo su racha de victorias a cuatro y reclamando ocho victorias en sus últimas nueve presentaciones después de un emocionante 31-28 sobre Pittsburgh.

Así que la pregunta queda en el aire de cara al viernes por la tarde: ¿qué equipo obtendrá la novena victoria?

Hora de inicio del partido Philadelphia Eagles vs Chicago Bears

Los Eagles y los Bears se enfrentarán en la Semana 13 de la temporada de la NFL en el Lincoln Financial Field en Philadelphia, Pennsylvania, el viernes 28 de noviembre, comenzando a las 3:00 pm ET.

Noticias del equipo Philadelphia Eagles

Por su parte, Philadelphia todavía está tratando de procesar cómo dejó escapar la semana pasada. Los Eagles tomaron una ventaja de 21-0 en Dallas, solo para ver cómo todo se desmoronaba en una derrota de 24-21. La unidad defensiva desapareció cuando más importaba, y el colapso fue tan impactante como se veía.

Jalen Hurts lanzó un touchdown y acumuló 289 yardas por aire, sumando dos anotaciones más con sus piernas mientras corría para 33 yardas. Saquon Barkley, sin embargo, tuvo una de sus tardes más difíciles de la temporada, terminando con solo 22 yardas en 10 acarreos.

Noticias del equipo de los Chicago Bears

Chicago está surfeando una ola de impulso, sumando ocho victorias en sus últimas nueve salidas y luciendo como un equipo que está en su mejor momento. Los Bears superaron a Pittsburgh 31-28 el pasado domingo, aunque no se puede evitar preguntarse cómo podría haber cambiado el guion si Aaron Rodgers hubiera estado en el centro para los visitantes.

Lo que se ha vuelto natural para Chicago es sacar adelante finales apretados. Cada una de sus últimas cuatro victorias se ha decidido por una sola anotación, aunque vale la pena señalar que la competencia no ha sido precisamente un desafío. Los Bengals, Giants, Vikings y Steelers no han ofrecido la resistencia más fuerte.

Caleb Williams no fue precisamente brillante por aire el domingo contra Pittsburgh, pero cumplió cuando fue necesario para Chicago.

Incluso con 19 pases completos en 35 intentos, acumuló 239 yardas y lanzó tres pases de touchdown para poner a los Bears adelante. Igual de crucial, mantuvo el balón fuera del peligro una vez más, marcando su cuarta semana consecutiva sin una intercepción.

Ahora viene un desafío mucho más difícil. Williams y los Bears se dirigen a Filadelfia con poco tiempo de preparación para enfrentarse a un equipo de los Eagles desesperado por borrar el mal sabor de la derrota de la semana pasada en Dallas. Cómo maneja este novato la agresiva defensa de los Eagles nos dirá mucho sobre dónde están él y esta ofensiva de Chicago.

Ruben Hyppolite y Tyrique Stevenson ambos dejaron el juego en la primera mitad después de sufrir lesiones, mientras que Dominique Robinson fue colocado en el protocolo de conmociones cerebrales durante el cuarto trimestre, lo que se suma a la creciente lista de lesiones de Chicago.

Mira y transmite en vivo Eagles contra Bears en EE. UU.

El juego Eagles vs Bears en la Semana 13 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente en Prime Video. Los aficionados en los mercados locales aún podrán ver la cobertura enFubo (¡Prueba gratis hoy!).

Se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Mira y transmite en vivo Eagles contra Bears en todo el mundo

Para los aficionados fuera de los EE.UU. que buscan estar conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte al tanto todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Eagles vs Bears

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios a partir de $386. Desde allí, los precios aumentan a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, alcanzando un máximo de $10,406 para los mejores asientos en el lugar.

Fútbol Fantasía: Eagles vs Bears

Jalen Hurts (21.7 puntos de fantasía proyectados para la Semana 13) contribuyó con 33 yardas por tierra y anotó dos veces con sus piernas. Dio inicio a Filadelfia con tres ofensivas sucesivas de touchdown antes de que la ofensiva de repente se estancara y no volviera a anotar. Sus 289 yardas por pase fueron su mejor marca de la temporada, lo cual es alentador, pero los Eagles salieron de Dallas perdiendo en el marcador. Ahora el enfoque se centra en recuperarse contra Chicago en la Semana 13.

Todavía se siente extraño decirlo, pero los Eagles simplemente no pueden correr el balón en este momento. Lo que solía ser su pan y mantequilla se ha convertido en una responsabilidad. La ausencia de Lane Johnson solo ha empeorado las cosas, y Saquon Barkley solo ha tenido una actuación destacada real esta temporada. Los Bears han permitido la 12.ª mayor cantidad de puntos de fantasía a los corredores desde la Semana 8, por lo que Barkley sigue siendo una opción obligatoria, pero en este contexto actual parece más un RB2 de alto nivel con potencial explosivo.

AJ Brown debería haber tenido un segundo touchdown, pero no pudo arrastrar ese segundo pie dentro de la línea. Aun así, sus ocho recepciones fueron un récord de la temporada, tal vez una respuesta a su reciente frustración pública sobre su uso. Lo próximo es un enfrentamiento favorable con Chicago el viernes.

En el banquillo opuesto, Caleb Williams (17.5 puntos de fantasía proyectados para la Semana 13) lanzó tres pases de touchdown mientras Chicago superó a Pittsburgh 31-28 en un enfrentamiento de contendientes del NFC Norte.

Hubo de todo en el backfield de los Bears. D’Andre Swift tuvo muchas dificultades, logrando solo 15 yardas en 8 acarreos con un costoso balón suelto. Mientras tanto, Kyle Monangai logró 48 yardas y un touchdown en 12 intentos, promediando un constante de 4.0 yardas por acarreo. Tuvo un 56 por ciento de participación en jugadas, manejó dos jugadas en la línea de gol y cinco oportunidades en la zona roja, y fue claramente el corredor más efectivo. Solo en la segunda mitad, Monangai llevó el balón más veces que Swift, 7-3. Después del balón suelto de Swift, solo tuvo dos acarreos, mientras que el novato de Rutgers se encargó del trabajo de matar el reloj en el juego tardío y anotó el touchdown que adelantó al equipo.

En cuanto al juego de pases, Rome Odunze se ha enfriado significativamente desde su arranque al inicio de la temporada. Después de un comienzo ardiente de cuatro juegos, solo ha atrapado 22 de 49 lanzamientos y ha anotado solo una vez desde septiembre. El talento es innegable y el potencial es alto, pero la química entre Odunze y Williams ha flaqueado durante meses.

Predicciones del Partido Eagles vs Bears

Es difícil apostar en contra de Chicago en este momento, pero la confianza en Filadelfia está disminuyendo rápidamente. Perder a Lane Johnson, un ancla All-Pro en el lado derecho, es un gran revés para la ofensiva de los Eagles. Aun así, debería haber espacio el viernes por la noche para que Saquon Barkley produzca yardas contra una defensa de carrera que está cerca del fondo de la liga.

Por otro lado, Caleb Williams y el ataque de los Bears son demasiado irregulares como para realmente preocupar a una unidad de los Eagles que genera presión sin enviar más jugadores al asalto y bloquea los objetivos principales en la parte trasera. Tiene todos los elementos de un partido cerrado y de baja puntuación, pero Filadelfia debería ganarlo.

Cuotas de Apuestas Eagles vs Bears

Difusión

Bears +7 (-115)

Eagles -7 (-105)

Línea de Dinero

Bears: +260

Eagles: -325

Total

44.5 (Más de -105/Menos de -115)