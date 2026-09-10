Peter Bosz se ha sincerado sobre su etapa como entrenador del Borussia Dortmund. En una masterclass de Omroep Brabant explica por qué fue despedido tan rápido del gran club alemán.

La masterclass tuvo lugar a principios de diciembre en el Muziekgebouw Eindhoven y desde este jueves puede verse en la web de la emisora regional. Desde el público, a Bosz le preguntaron si alguna vez había tenido que hacer concesiones a su visión al trabajar con un jugador muy bueno que no hacía lo que el entrenador le pedía.

Bosz indica que hizo eso en el Borussia Dortmund, pero que después se arrepintió. El técnico tuvo un excelente inicio en Alemania. Ganó con el BVB los cinco primeros partidos de liga y, como líder, tenía cinco puntos de ventaja sobre el Bayern de Múnich.

Después llegó un partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, que perdió en casa por 1-3. “Entonces Sokratis Papastathopoulos, un defensa central griego, el portero y el centrocampista defensivo se sentaron juntos y dijeron: ‘Ese entrenador está completamente loco. Vamos demasiado hacia adelante. Mira, nos meten tres goles’”, cuenta Bosz.

“Ellos provocaron que el equipo en realidad empezara a desmoronarse. Ahí debería haber intervenido. No debería haber mantenido conversaciones con ellos, sino que debería haberlos echado de inmediato. Con lo que sé ahora, debería haberlo hecho.”

Bosz no menciona más nombres aparte de Papastathopoulos, pero posiblemente se refiere al portero Roman Bürki y a Nuri Sahin, que jugaron contra el Real Madrid y por entonces eran titulares fijos.

Bosz fue finalmente despedido en diciembre de 2017, después de haber logrado ganar solo uno de sus últimos trece partidos. Cuenta cómo Louis van Gaal, durante una cena, quiso saber exactamente qué había salido mal en Dortmund.

Problemas con Aubameyang

“Aubameyang era mi primer delantero. El director técnico me había indicado a mi llegada que no habría cambios en la plantilla, pero que Aubameyang todavía se marcharía a China”, dijo Bosz a Van Gaal. “El Dortmund iba a recibir 87 millones de euros por el traspaso y él mismo podía ganar allí 24 millones de euros netos al año. Entonces entiendo que no se le puede retener.”

Finalmente, el traspaso acabó frustrándose. “Aubameyang se enfadó por eso, sobre todo porque el director técnico dijo una semana después que ya no saldría nadie más de la plantilla. No mucho después, Ousmane Dembélé fue vendido al Barcelona por 140 millones de euros. Aubameyang estaba enfadado y llegaba cada día un minuto tarde al vestuario.”

Bosz explica a continuación que habló aparte con Aubameyang. “Me dijo que no tenía nada que ver conmigo personalmente, sino con el club. Aubameyang seguía llegando tarde. Entonces, en un momento dado, yo tenía una rueda de prensa y él hizo venir a un canal francés de YouTube, con el que todavía estaba enormemente ocupado el día antes del partido. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Entonces no le alineé ese fin de semana.”

Van Gaal quiso saber qué ocurrió entonces. “‘¿Y entonces?’, preguntó. Le conté que no me había llevado a Aubameyang al partido fuera de casa contra el Stuttgart. ‘¿Y entonces?’, volvió a preguntar Van Gaal. Un día después organicé una conversación con toda la plantilla presente, porque todo el mundo tenía algo que decir al respecto. Y un día después Aubameyang volvió a entrenarse con el grupo.”

“Van Gaal dijo entonces: ‘¡¡¡¡Error!!!! Deberías haberlo echado’. Me quedé completamente en shock y le dije que Aubameyang se fue el invierno siguiente al Arsenal por unos sesenta millones de euros. Entonces, ¿cómo iba a echarlo? ¿Sabes qué respuesta me dio Van Gaal? ‘No, y entonces te echaron a ti’. Y la verdad es que es así”, concluye Bosz entre risas.



