Pese a eliminación en Copa, en Chivas respaldan a Cardozo

Higuera dio la cara ante los medios de comunicación luego del descalabro con América.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

José Luis Higuera, director general de Chivas , manifestó continuidad al proyecto de José Saturnino Cardozo, luego de la eliminación de a manos del América en los cuartos de final de la competición.

“Estamos sólidos con el, la gente que debe estar está cerca, tampoco es para hablar de la continuidad de Pepe, es el primero que sabe que el equipo viene a la baja, eso es cierto, no vamos a decir que solamente fue el partido del América, lo grave es que ahora no generamos, hoy no hay nada rescatable, un partido precisamente para no olvidar, no volverlo a hacer”, explicó a la llegada del Rebaño a la Perla Tapatía.

El artículo sigue a continuación

El dirigente rojiblanco fue contundente y se dijo en contra de lo mostrado en el Estadio Azteca , a unos días del Clásico de Liga . "Fue un muy mal partido, (eso) no representa lo que somos, no refleja el plantel ni el planteamiento técnico, es un partido para olvidar, para recordar muy fuerte que así no se debe de jugar”.

En el vestidor del Rebaño se habló fuerte luego de la derrota en el Coloso de Santa Úrsula, que también significó el primer fracaso del semestre. “Es interno, son temas mucho más de Mariano con Pepe, más que cuestionar el mensaje que tenemos es que eso no es, eso no representa ni jugamos nunca así, importante que se recuerde”, indicó a la llegada del equipo a la Perla Tapatía.

Higuera señaló que “en lugar del planteamiento el problema fue la ejecución, se vio un partido que no somos, se vio un partido espantado, no es lo que esperábamos. La ejecución, no puedo hablar si el planteamiento fue bueno o malo. Hoy es una ejecución y ajuste que no fueron los adecuados”.