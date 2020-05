En Perú quieren naturalizar a Jonathan dos Santos

Al atacante charrúa se le complicaría con la Celeste entre Luis Suárez, Edinson Cavani y compañía.

Jonathan dos Santos, delantero de Universitario, es uno de los nombres en los que piensa Ricardo Gareca para reforzar a la Selección peruana en un futuro cuando la pandemia de coronavirus ceda y él no les cierra las puertas.

"Todavía no me han dicho nada. Sé que la gente me quiere. Me sorprendió bastante porque llevo poco tiempo en el club. Obvio que me gustaría más jugar para mi selección, pero tengo claro que es muy difícil con la cantidad de buenos delanteros que tenemos. Por eso pienso que si me quieren para que juegue en Perú, lo haría. Si no puede ser en la de mi país, que sea en la de Perú”, señaló al diario Ovación.

Dos Santos, no confundir con el volante mexicano del Galaxy, arribó cuatro meses atrás al cuadro Crema y es una de sus figuras. Convirtió seis anotaciones en diez encuentros entre el Torneo Apertura y la .