Periodista español: Pérez prepara una «bomba» para este verano

Un destacado periodista español afirma que Florentino Pérez prepara un gran fichaje y que el Real Madrid necesita un cambio cualitativo en su plantilla.

En «La Tribuna» de «Radio Marca», Roberto Gómez afirmó: «Florentino Pérez está preparando algo importante».

Gómez subrayó que el club necesita urgentemente un cambio en el mercado de fichajes y añadió: «Los jugadores actuales son buenos, pero el objetivo podría ser más ambicioso».

Añadió que, aunque no tiene datos confirmados, interpreta que el presidente busca «un jugador capaz de causar un gran impacto en la afición».

Gómez resumió así los criterios de la operación: «El jugador en el punto de mira debe ser una estrella mundial», capaz de entusiasmar a la afición del Bernabéu.

Durante el debate, mencionó al francés Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich, como candidato a vestir la camiseta blanca, al mostrar su admiración por las cualidades del jugador.

La especulación llega en un momento clave: el Real Madrid necesita reforzar la plantilla tras una temporada exigente, por lo que el próximo mercado de fichajes resulta decisivo para sus ambiciones nacionales y europeas.