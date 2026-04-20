Pérez: «Sería todo un acontecimiento si el AZ hiciera eso con Leeroy Echteld»

Kenneth Pérez cree que el AZ debe mantener a Leeroy Echteld, quien ganó la Eurojackpot KNVB Beker con el club. «Que le den un año», dijo el analista danés el lunes en Voetbalpraat.

Pérez lo compara con lo ocurrido en el FC Twente, que ofreció un año a John van den Brom: «Los clubes cada vez esperan más para renovar. ¿No podrían hacer lo mismo que con Van den Brom? Seguro que Echteld acepta, pues no tiene muchas otras opciones».

El excentrocampista del AZ entiende que la directiva no le ofrezca de entrada un contrato largo. «Hay una gran diferencia entre llegar, aportar energía y construir algo desde el inicio de una temporada con una filosofía».

«Me parecería sorprendente que el AZ apostara por él cuatro años», concluye Pérez, quien ve más lógico un contrato corto con el exitoso técnico interino.

Echteld quiere renovar su contrato, a punto de expirar, y contó con el respaldo de Jordy Clasie tras la final de la copa. «Ha devuelto el espíritu y la energía al grupo. Estábamos abatidos, pero ahora creemos de nuevo en nosotros mismos», afirmó el mediocampista.

«Yo digo que debe quedarse, aunque la decisión no depende de mí», aconseja Clasie a la directiva del AZ. Echteld, seguro de su futuro inmediato, añade: «He dado todo y aún nos quedan cuatro partidos».