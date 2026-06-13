Pequeños detalles separan a Arbeloa de su nueva experiencia como entrenador

El Fulham inglés está a punto de cerrar un acuerdo definitivo con el entrenador español Álvaro Arbeloa para que asuma el cargo de entrenador del primer equipo, en sustitución de Marco Silva, Silva ha fichado por el Benfica, donde reemplaza a José Mourinho, recién llegado al Real Madrid en lugar de Arbeloa. En Londres confían en que el acuerdo se cierre en los próximos días.

Así lo adelantó el periodista italiano Matteo Moretto, especialista en fichajes. Las conversaciones entre el club londinense y el exentrenador del Real Madrid han avanzado mucho en los últimos días, y todo indica que será el elegido para iniciar una nueva era en la Premier League tras la repentina marcha de Silva.

Quedan por definir algunos detalles técnicos y económicos, pero las conversaciones son constructivas y ambas partes confían en cerrar el acuerdo pronto, ya que el Fulham quiere tener todo listo para empezar la próxima temporada.