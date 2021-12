Pellegrini y la desventaja del Barcelona sin Messi

Manuel Pellegrini no se siente favorito ante el Barça en la previa del cruce del Betis de este sábado, pero sí reconoce una 'desventaja' catalana en la ausencia del siete veces Balón de Oro Lionel Messi en la disciplina de Xavi, el reemplazante de Koeman, en la campaña 2021/2022. "No es ni más difícil ni más fácil. El Barcelona es un gran equipo, con muy buenos jugadores y en lo que le rodea hay más de extradeportivo y económico. Eso sí, no tener a Messi es una desventaja para ellos".

En la rueda de prensa del viernes, se situó por debajo del Barcelona, pero enfrenta con la responsabilidad el desafío más potente para confirmar su alta ubicación hasta el primer tercio de LaLiga. "No creo que seamos mejor equipo que el Barcelona. Estamos mejor posicionados ahora mismo, pero ellos tienen un partido menos. Siempre digo que tenemos que ser tenemos que ser ambiciosos y tener una mentalidad ganadora pero no podemos desvirtuar la realidad. Nos medimos a un equipo muy grande, con algún problema extradeportivo y económico, pero si pensamos que somos mejores que el Barça estaremos muy equivocados. La palabra miedo ni la uso ni la siento. Intentamos ganar en todos los campos, pero no nos podrán decir nunca que no vamos a por un buen resultado, con ajustes técnicos dependiendo del rival".

A Xavi lo leyó por su experiencia de jugar, y le analizó los primeros resultados positivos cosechados en su proceso. Según el Ingeniero, ex de la Universidad de Chile en su país natal, "El Barca de Xavi ha sacado buenos resultados, ha ganado partidos parejos. El anterior Barça también tuvo partidos muy buenos, entonces es difícil comparar técnicos en misma temporada, porque las circunstancias son diversas. Haber sido jugador ayuda mucho a ser técnico por las horas de vestuario. Tiene todo para ser un buen técnico, tiene todas las condiciones para serlo. Ser un buen jugador no te lo asegura".

LA PREVIA DE GOAL

Puede quedar hasta 7 puntos por encima del FCB el Betis en su visita al Camp Nou, o bien sentir la presión del local en la tabla con una derrota. Si sale airoso, discute puestos de Champions.