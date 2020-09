¿Peligra el fichaje de Juanfer Quintero por el Shenzhen F.C.?

El talentoso colombiano no ha podido viajar para cerrar su fichaje de forma definitiva, el motivo es el menos pensado y River mira de reojo.

Juan Fernando Quintero está corriendo contra el reloj. El volante colombiano no ha podido viajar a y su fichaje por Shenzhen F.C. puede que se ponga en riesgo sabiendo que en el fútbol de ese país el mercado de pases cierra el próximo 30 de septiembre.

¿La razón? El antioqueño sigue a la espera del visado de trabajo que le permita tomar un avión rumbo al continente asiático. Al parecer, el proceso burocrático ha tomado más de la cuenta y ahora el riesgo de que se quede sin equipo es más alto.

De hecho, en caso de que no se pueda cerrar todo, Quintero no sería el único que perdería, pues no percibiría los 10 millones de dólares netos que, en teoría, pagaría el club de China.

Por ahora, a la espera de que todo se solucione, Quintero está en moviendo cielo y tierra, pues no quiere quedarse sin jugar en lo que resta de 2020.