Así fue la pelea entre Chicharito y Gabriel Paulista

El brasileño fue amonestado tras una disputa con el mexicano, a quien le aplicó una especie de llave.

Javier Hernández no tuvo un partido sencillo en el Mestalla. Además de que el Valencia le sacó al el empate sobre la recta final, el delantero no logró anotar, salió de cambio y tuvo que batallar con la rispidez de elementos como Gabriel Paulista, quien no le perdió la vista durante el compromiso.

El zaguero se le pegó en todo momento y prácticamente le respiraba detrás de la nuca. En la segunda parte, el defensa dio fe de su exceso al ganarse una tarjeta amarilla a los 68 minutos de acción. Luego de que el árbitro pitara una infracción, el sudamericano deseaba agarrar el balón, aunque no atinó y comenzó a manosear el rostro del tapatío.

Chicharito se quejó y le agregó una dosis extra de dramatismo; sin embargo,el silbante sólo amonestó.

Así fue la secuencia completa: