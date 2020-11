Pedri: "En el Real Madrid me dijeron que no daba el nivel"

El canario concedió una entrevista a la Cadena SER y habló del vestuario del Barcelona, de su relación con Messi y de sus sueños como jugador

El jugador del FC , Pedro González "Pedri", eligió 'El Larguero' para dar su primera entrevista en la radio española antes de cumplir la mayoría de edad. El joven talento azulgrana repasó cuáles son sus sensaciones esta temporada después de que Ronald Koeman le haya dado minutos, habló de su relación con Messi y también explicó que en su día pudo ser jugador del y que le rechazaron, algo por lo que se siente afortunado, ya que ahora puede vestir la camiseta del club que ama, el Barça..

"Pedri" habló de su relación con los compañeros en el vestuario y habló, claro, del jugador que más le impresiona. Un tal Lionel Messi: "Uno no se acostumbra, no solamente él sino todos los jugadores del vestuario. Messi parece que hace lo que quiere cuando quiere, lo que más sorprende es cuando se va de dos o tres jugadores y marca gol", afirma el canario, y lo explica: "Claro que impone porque llevas viéndolo por la tele o por la play, impresiona que hable contigo o verle. Soñaba con jugar al lado de él, es un premio que me ha dado la vida", aunque si tiene que elegir sobre quién impone más entre Messi o Piqué, Pedri se queda con el primero.

¿Por qué "Pedri" no fichó por el Real Madrid?

Su futuro pudo ser muy diferente si el Real Madrid le hubiese fichado. Pero ¿por qué no acabó vistiendo de blanco? Lo explicó "Pedri" en la SER: "Fui una semana de entrenamientos con el Real Madrid, pero me dijeron que no daba el nivel, me llevaron a un despacho y me lo dijeron. Me sirvió para motivarme. ¿Qué le diría a quién me rechazó? Le daría las gracias porque por él estoy en el equipo que siempre he amado. Desde pequeño siempre he sido del Barça. Aquí es donde quiero estar", afirmó convencido Pedri.

Acerca de su comparación con Iniesta

"Pedri" confesó también que su posición preferida sobre el campo es la de mediapunta, que sueña con jugar con la selección y que, entre Xavi e Iniesta, se queda con el manchego: "Está genial que me comparen, pero tengo que hacer mi carrera y ser Pedri. ¿Entre Xavi o Iniesta? Siempre he dicho que por similitudes me quedo con Iniesta", sentenció la sensación canaria del FC Barcelona.