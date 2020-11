Paulo Díaz, de villano a héroe en 33 minutos

En la previa se creía un partido accesible para el Millonario, pero los brasileños asustaron a Gallardo. River se vuelve con un empate y casi lo gana.

Ante los casos positivos de Covid y un año irregular en el conjunto brasileño, todos los focos estuvieron puestos, desde la previa, en el equipo de Marcelo Gallardo. Athletico Paranaense presentaría un arquero suplente del suplente y el prejuicio general fue que el Millonario tendría un partido más que accesible.

En el primer tiempo se dio bastante el pronóstico, el conjunto de Núñez atacó constantemente y pudo penetrar al local, en una cancha incómoda por su característica, prácticamente sintética. Sin embargó, falló en la definición y dejó con vida al equipo dueño de casa, que se fue al descanso con más resto físico.

Ya en el complemento, luego de un error grosero de Paulo Díaz- por quien apostó el Muñeco a pesar de que la mayoría pensó que entraría el Sicario Rojas- y un descuido de Javier Pinola, Bissoli tomó la pelota desde afuera del área y anotó un verdadero golazo ante un Armani que no tuvo nada que hacer.

Los minutos corrían y las voces en las redes sociales, también. El chileno, defensor de su selección nacional, pero de poca continuidad en los últimos torneos, rápidamente se convirtió en tendencia. Sin embargo, saltó a cabecear un centro en pleno córner y a pocos minutos de que termine el partido empató para darle una vida a su equipo.

El festejo de Gallardo lo dijo todo: el tiempo le dio la razón , aunque el defensor aún no logre desempeñarse en su más alto nivel. Se trata de un empate importante de cara al próximo martes, donde River no tendrá más margen de error para complicarse a sí mismo. Donde definirá si pasa o no pasa a los cuartos de final de la .