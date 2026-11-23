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El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha explicado la evolución de la lesión que sufrió su portero David Raya en el partido contra el Newcastle United y ha asegurado que no es demasiado grave, lo que da al club londinense la esperanza de recuperar a su guardameta titular en poco tiempo.

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Raya tuvo que abandonar St James' Park en el minuto 70 del Newcastle-Arsenal, que terminó con empate 2-2 el sábado, tras sufrir una lesión en el hombro izquierdo al chocar con el delantero del Newcastle William Osula. El portero español se marchó del terreno de juego visiblemente dolorido.

La lesión generó preocupación en el Arsenal, sobre todo porque Raya es una de las piezas clave del sistema defensivo del equipo. Además, su salida obligó al cuerpo técnico a hacer un cambio en la portería en un partido complicado a domicilio, en un momento en que el equipo compite con fuerza en varios frentes esta temporada.

Arteta habló del estado de su portero antes del partido contra el Borussia Dortmund en la Champions League y confirmó que Raya no estará disponible para el encuentro previsto para mañana martes. Sin embargo, se mostró optimista con los resultados de las primeras pruebas y señaló que la lesión parece menos grave de lo que se temía en un principio.

«Raya no está listo para el partido de mañana, pero no parece demasiado grave. Tenemos que hacerle más pruebas mañana, pero la situación es muy alentadora y parece mejor de lo esperado», declaró el técnico del Arsenal, según recoge el diario Daily Mail.

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Arteta explicó también la inquietud que vivió el cuerpo técnico tras la lesión: «Esperábamos algo mucho peor, porque apenas podía soportar el dolor que sentía, pero la primera prueba mostró algo mucho más alentador». Se refería así a la mejoría que revelaron las primeras valoraciones médicas del portero español.

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El técnico del Arsenal reveló que Raya no necesitará pasar por el quirófano, lo que suponía la mayor preocupación para el club. Según explicó, una operación habría significado una baja de varios meses, un duro golpe para el equipo en la próxima fase de la temporada.

Sobre la posibilidad de que Raya llegue al partido contra el Manchester City de la Premier League del próximo domingo, Arteta no dio una respuesta definitiva. Aseguró que los servicios médicos le harán más pruebas para comprobar cómo responde al tratamiento: «Haremos más pruebas mañana y entonces lo sabremos». Su presencia en el esperado duelo queda así en el aire hasta que se conozcan los resultados de la nueva evaluación médica.

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Con la baja de Raya ante el Borussia Dortmund, se espera que Kepa Arrizabalaga tenga la oportunidad de ser titular. Arteta, por su parte, subrayó la importancia de mantener a punto a todos los porteros, entre ellos Ilan Meslier, tercera opción en la jerarquía del equipo, e insistió en que todos deben estar preparados para afrontar este tipo de imprevistos.

En este sentido, Arteta afirmó que el cuerpo técnico pone mucho empeño en proteger a Kepa y a Ilan Meslier, y añadió que todos los porteros deben estar preparados, porque las lesiones pueden llegar en cualquier momento. Esto refleja la importancia de contar con alternativas listas bajo palos, sobre todo con la acumulación de partidos y las distintas competiciones.

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Estas novedades llegan en un momento delicado para el Arsenal, que depende en gran medida de Raya para proteger su portería y organizar su línea defensiva. El guardameta español ha rendido a un gran nivel con el equipo y se ha convertido en uno de los pilares del bloque que ha permitido al club londinense pelear con fuerza en la Premier League.

La posible ausencia de Raya supone un reto añadido para Arteta, sobre todo con el partido contra el Manchester City a la vuelta de la esquina, un duelo de gran importancia en la lucha por el título de liga. Aun así, los primeros indicios de que no será necesaria una operación dan cierto alivio al Arsenal, a la espera de las próximas pruebas, que determinarán la fecha prevista para la vuelta del portero a los terrenos de juego.